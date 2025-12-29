Укр Рус
29 грудня, 15:54
На Одещині військові ТЦК побили звільненого з полону бійця: їм вручили підозри

Діана Подзігун
Основні тези
  • На Одещині двоє військових ТЦК побили 27-річного бійця, звільненого з російського полону, після суперечки, яка переросла у фізичне насильство.
  • Одному з військових оголошено підозру за умисне легке тілесне ушкодження, іншому – за побої без спричинення тілесних ушкоджень, що передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

На Одещині два військових РТЦК та СП побили захисника, звільненого з російського полону. Наразі чоловікам вручили підозри.

Про таке інформує 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.

Яке покарання передбачено для військових ТЦК та СП?

За даними слідства, на початку грудня між двома військовослужбовцями Пересипського районного ТЦК та СП і 27-річним військовим, який повернувся з російського полону, виникла суперечка. Згодом вона переросла у фізичне насилля. Співробітники ТЦК запхали хлопця в авто й там побили. Судово-медична експертиза визначила, що 27-річний потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

Одному з фігурантів оголосили підозру за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, а іншому – за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за побої чи інші насильницькі дії без спричинених тілесних ушкоджень. 

За такі правопорушення загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Що відомо про інцидент? 

  • Інцидент стався 4 грудня під час перевірки військово-облікових документів в Одесі. Військовослужбовці ТЦК напали на морського піхотинця, захисника Маріуполя – Романа Покидька. Вони запхали чоловіка в авто й там побили, а потім під час руху викинули його з машини на проїжджу частину.  

  • Згодом стало відомо, що співробітники центру комплектації в автівці застосували газ проти "затриманого".

  • До правоохоронців звернувся сам потерпілий – 27-річний військовий, якого в червні 2025 року звільнили з російського полону.

  • В Одеському обласному ТЦК та СП підтверджували, що знають про інцидент і вже розпочали службове розслідування.