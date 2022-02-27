Працівники Укроборонпрому живуть у цехах: створюють нову техніку та ремонтують стару

З початку повномасштабної війни Росії проти України працівники Укроборонпрому безперервно працюють над створенням військової техніки. Бійці постійно приїжджають й забирають озброєння.

Працівники організували цілодобовий прийом техніки для ремонту. Робітники, інженери, конструктори живуть практично або у бомбосховищі, або у цехах.

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Військові постійно приїздять та забирають створене за ці дні озброєння. За потреби працівники заводів самостійно, на своїх автомобілях відвозять зброю, не чекаючи на прибуття військових,

– мовиться у повідомленні.

Всі виїзні ремонтні бригади координують військові. Вони працюють постійно та відновлюють техніку на місцях.

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