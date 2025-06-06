Працювали під обстрілами: у Києві під час ліквідації наслідків атаки загинули рятувальники

У Києві внаслідок атаки Росії 6 червня загинули рятувальники. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка.

Зверніть увагу У Києві є жертви й багато постраждалих внаслідок російської атаки

Атака на Київ 6 червня: загинули рятувальники

Міністр констатував, що цієї ночі російська ракети й безпілотники цілеспрямовано били по цивільній та критичній інфраструктурі. На кожний виклик про допомогу виїжджали екстрені служби, – ДСНС та поліція.

На жаль, знову є втрати в родині МВС. Так, чергова атака терористів забрала життя рятувальників.

У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя,

– заявив Ігор Клименко.

Також повідомив, що 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надають медичну допомогу.

У Києві внаслідок атаки Росії загинули 3 рятувальників / Фото ДСНС

"Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим", – побажав міністр.

Зверніть увагу! Глава МВС заявив, що загалом по Україні цієї ночі внаслідок атаки Росії загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.

Клименко наголосив, що ціна нашого спротиву — життя, але й сила – у людях, які тримають країну, ризикуючи своїм.

Що відомо про загиблих рятувальників у Києві

У ДСНС повідомили, що внаслідок страшної російської атаки загинули 3 пожежних-рятувальників:

Павло Єзгор,

Данило Скадін,

Андрій Ременний.

Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…

– з сумом написали в ДСНС.

Також висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

У Києві внаслідок атаки Росії загинули рятувальники / Фото ДСНС

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих рятувальників. Вічна пам'ять і слава Героям!