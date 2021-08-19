Працюватимемемо 24 години на добу, – у США розповіли про евакуацію афганців – Голос Америки

Сотні людей вийшли на вулиці столиці Афганістану Кабула та інших міст на знак протесту проти захоплення влади "Талібаном". Бойовики знову жорстоко розігнла натовп. У місті Асадабад загинули двоє людей.

Тим часом у Пентагоні 19 серпня повідомили, що від початку операції з евакуації, 14 серпня, США вже вивезли з Афганістану понад 7 тисяч людей, 2 тисячі – за минулу добу.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив: "Ми робитимемо усе можливе, щоб розв'язати конфлікт та створити проходи людей до летовища. Наразі я не маю можливості вийти і розширити операцію в Кабулі. Але ми працюватимемо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми збираємось евакуювати всіх, кого можемо".

Зустріч Байдена і Зеленського перенесли

У Білому домі на запит "Голосу Америки" підтвердили, що зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться на день пізніше, ніж очікували – 31 серпня у Вашингтоні. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що причина змін – у розширенні програми візиту. Тепер вона передбачатиме не лише зустріч делегації, а й переговори у форматі "віч-на-віч".

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не вплинуть на розклад візиту Зеленського події в Афганістані, Кулеба сказав, що наразі на це нічого не вказує. Американська преса тим часом аналізує стан відносин Вашингтона і Києва напередодні візиту.

У статті The Washington Post журналісти, базуючись на інтерв'ю Зеленського напередодні, написали: "Український президент висловлює розчарування через те, що західні союзники не готові дати "зелене світло" вступу України у НАТО".

Рекордна кількість заражень у США

У США зафіксували найбільшу кількість заражень коронавірусом із минулої зими. За 18 серпня – понад 140 тисяч новоінфікованих. Більшість випадків припадає на невакцинованих людей.

Станом на четвер, 19 серпня, понад 51% усіх американців повністю вакцинувалися. Понад 62% – серед дорослого населення.

Президент Байден анонсував, що вже з 20 вересня усі американці, які вже отримали 2 дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати і третю – так званий "укол-посилювач". Це необхідно для додаткового захисту на тлі заразніших штамів COVID-19, адже з часом дія препаратів слабне.

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"Уколи-посилювачі" також доступні вже вакцинованим людям, старшим за 50 років, в Ізраїлі. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили із жорстокою критикою багатших країн, які відкривають доступ до третьої дози вакцини для своїх громадян, в той час, як у бідних країнах більшість людей не отримала і першої дози. Байден відповів на критику, зазначивши, що США подбають і про своїх громадян, і про інших.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 19 серпня: дивіться відео