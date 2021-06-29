Продовжуємо працювати з австрійцями, – Держдеп США про екстрадицію Фірташа

У США заявили, що продовжують працювати з Австрією над питанням щодо екстрадиції Дмитра Фірташа. Позиція Штатів від 2014 року не змінилася.

Заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент нагадав, що Австрія – це країна з верховенством права, яка вирізняється певними правовими процедурами.

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Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес,

– заявив Кент.

Водночас політик не назвав, які інструменти США можуть використати, щоб домогтись екстрадиції Фірташа. Наразі в Австрії відбувається апеляція у цій справі. Кент наголосив, що процес необхідно завершити.

Група конгресменів направила лист

Група конгресменів раніше вже направила до Держдепу лист з проханням активізувати зусилля з питання екстрадиції Фірташа до США.

У зверненні мовиться про те, що олігарх міг корумпувати австрійську судову систему.

Позиція Австрії

Речниця окружного суду Відня з кримінальних справ Крістіна Зальцборн заявила, що рішення щодо Фірташа наразі не ухвалили.

За словами посадовиці, запит на відновлення справи є доволі розлогим, як і заяви прокуратури та зустрічної сторони.

Зальцборн наголосила, що наразі неможливо передбачити, коли слід очікувати рішення.

Дмитро Фірташ і США: головне

Дмитро Фірташ – скандальний олігарх, який наприкінці 2020 року зайняв 4-у сходинку у рейтингу найбагатших українців.

США звинувачують Фірташа у корупції. Від 2014 року він перебуває в Австрії. Там він вийшов на волю під рекордну для країни заставу. Її сума становила 125 мільйонів євро.

Тим часом Штати вимагають у Відня екстрадувати олігарха.

Згодом ЗМІ повідомили, що Австрія не квапиться ухвалювати рішення щодо Фірташа через його зв'язки з "Австрійською народною партією" та канцлером Себастьяном Курцом.