Продовжуємо працювати з австрійцями, – Держдеп США про екстрадицію Фірташа
29 червня 2021 , 08:35Читать новость на русском
Джерело:"Голос Америки"
У США заявили, що продовжують працювати з Австрією над питанням щодо екстрадиції Дмитра Фірташа. Позиція Штатів від 2014 року не змінилася.
Заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент нагадав, що Австрія – це країна з верховенством права, яка вирізняється певними правовими процедурами.
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Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес,
– заявив Кент.
Водночас політик не назвав, які інструменти США можуть використати, щоб домогтись екстрадиції Фірташа. Наразі в Австрії відбувається апеляція у цій справі. Кент наголосив, що процес необхідно завершити.
Група конгресменів направила лист
- Група конгресменів раніше вже направила до Держдепу лист з проханням активізувати зусилля з питання екстрадиції Фірташа до США.
- У зверненні мовиться про те, що олігарх міг корумпувати австрійську судову систему.
Позиція Австрії
- Речниця окружного суду Відня з кримінальних справ Крістіна Зальцборн заявила, що рішення щодо Фірташа наразі не ухвалили.
- За словами посадовиці, запит на відновлення справи є доволі розлогим, як і заяви прокуратури та зустрічної сторони.
- Зальцборн наголосила, що наразі неможливо передбачити, коли слід очікувати рішення.
Дмитро Фірташ і США: головне
- Дмитро Фірташ – скандальний олігарх, який наприкінці 2020 року зайняв 4-у сходинку у рейтингу найбагатших українців.
- США звинувачують Фірташа у корупції. Від 2014 року він перебуває в Австрії. Там він вийшов на волю під рекордну для країни заставу. Її сума становила 125 мільйонів євро.
- Тим часом Штати вимагають у Відня екстрадувати олігарха.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Австрія не квапиться ухвалювати рішення щодо Фірташа через його зв'язки з "Австрійською народною партією" та канцлером Себастьяном Курцом.