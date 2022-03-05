Працюємо над тим, щоб українські канали працювали на території, оточеній окупантами, – Ткаченко

Російські загарбники окуповують українські міста, знищують місцеві телевізійні вежі та крутять там російську пропаганду. Проте Мінкульт працює над тим, щоб там працювали українські канали.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час ефіру телеканалу "Рада".

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Ткаченко розповів, що одне з перших речей, які робили окупанти в Херсоні, – вони пішли на телевізійну вежу. Безперечно, їхня мета – "промивати мізки" українцям.

Проте Мінкульт має кілька рішень для цього:

Зокрема, є об'єднаний радіоканал, який можна увімкнути на телефоні.

Є інформація, яку просто розсилають людям.

Також ми будемо працювати над тим, щоб українські канали були доступні на території, оточеній окупантами. Ми будемо протидіяти російській пропаганді,

– заявив Ткаченко.

До слова, російські окупанти розіграли сценарій, як "рятують" людей у Херсоні. Привезли навіть "гуманітарну допомогу", однак вона було протермінована. А люди просто під дулами автоматів стояли і говорили на весь світ, що не хочуть в "ХНР". Деталі – читайте тут.