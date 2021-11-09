Працюємо над тим, щоб українці могли вільно подорожувати Європою, – МЗС України

Попри те, що Україну виключили із "зеленого списку" ЄС, це не означає тотальне закриття кордонів для українців. Наше зовнішньополітичне відомство опікується тим, щоб громадяни України і надалі могли вільно подорожувати до ЄС.

Про це наголосили в українському Міністерстві закордонних справ. Очільник відомства Дмитро Кулеба вже зв'язався з іншими дипломатичними установами та дав вказівки.

Важливо ЄС виключив Україну зі "зеленого списку": що це означає для туристів

Кулеба наголосив, що кожна країна-член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти та які обмеження застосовувати.

МЗС України активно працює над тим, щоб навіть попри виключення нашої держави із зеленого списку, українці могли здійснювати поїздки до країн ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Очільник міністерства закордонних справ доручив усім дипломатичним установам України у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими.

Додамо, що нашу країну виключили зі списку країн зеленої зони через погіршення епідеміологічної ситуації. Щоб країна потрапила до зеленого списку, вона повинна відповідати наступним критеріям:

не більше 75 нових випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;

щонайменше 300 тестів на 100 тисяч жителів, проведених за попередні 7 днів;

не більше ніж 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за останній тиждень.

Після останнього перегляду списку з нього виключили Сінгапур та Україну.

Наразі у зеленому списку ЄС перебувають: