"Працюють боги війни": у ЗСУ показали, як українська артилерія б'є по ворожих позиціях

Наші хоробрі воїни невпинно завдають ворогу все нових й нових втрат. Особливий страх ворога викликає наша артилерія – кожен її постріл збільшує кількість глядачів на концерті Кобзона.

Українські артилеристи вганяють російських окупантів у панічний стан та змушують їх розбігатися у різні сторони. Росіяни вже мали багато нагод переконатися у тому, що надарма ЗСУ своїх боєприпасів витрачати не будуть.

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Як працюють наші "боги війни"

У СтратКомі ЗСУ показали ефективну роботу наших майстерних артилеристів. Кожен їхній постріл завдає російським окупантам втрат та наближає нашу перемогу. 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола активно працює над тим, щоб сили ворога ставали все меншими й меншими.

Коли працює наша славна артилерія, стає набагато менше ворожих позицій, "Градів", танків та й самих окупантів, і більше впевненості в нашу перемогу. Слава Україні! Слава воїнам-артилеристам! – йдеться у повідомленні.

Робота наших майстерних артилеристів: відео

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

На Запоріжжі та Донбасі намагаються завадити силам ЗСУ перегрупуватися. Для цього ворог регулярно обстрілює позиції наших захисників та захисників, сподіваючись стримати їхні маневри.

Російські окупанти збираються посилювати свої війська в Україні "резервними батальйонами", тобто всіма, хто ще залишився у частинах, включно зі строковиками. Щоправда, вони чомусь не розраховують, що проводити мобілізацію у майбутньому просто не зможуть, адже навчати нове "гарматне м'ясо" просто не буде кому. За приблизними підрахунками, росіяни ще можуть сформувати 30 – 40 батальйонних тактичних груп.

Повторний штурм Миколаєва можливий лише в теорії. Як запевнив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, для подібної атаки росіянам довелося б знімати усі свої сили з усіх напрямків, а на це ворог не піде. Окрім того, там ЗСУ вже в позиційній обороні та пристріляли кожну точку, тому навіть якщо така спроба й буде, для окупантів вона стане фатальною.

Дивіться відео до теми – росіяни почали брехати про те, що в Україні оголосять тотальну мобілізацію