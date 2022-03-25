Працюють снайпери: мешканцям Славутича заборонили виходити на вулиці і пересуватися на авто
25 березня 2022 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:міська рада Славутича
Мешканців Славутича попросили не виходити на вулиці та не пересуватися автомобілями через те, що в місті працюють українські снайпери.
Про роботу снайперів повідомила Славутицька міська рада.
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"Терміново, всім забороняється пересуватися по місту, в тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у Славутичі наразі триває комендантська година – до 7 ранку 26 березня. На цей час пересування містом заборонено, адже є загроза артилерійського обстрілу.
Раніше повідомлялося, що російські військові намагалися взяти штурмом Славутич. Зокрема, вони обстрілювали українські блокпости.
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