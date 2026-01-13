У РНБО спростували чутки про масове закриття супермаркетів у Києві

В мереі поширили інформацію про те, що великі супермаркети можуть тимчасово не працювати в Києві та області через відсутність світла. Однак жителям панікувати не варто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Чи дійсно в Києві та області зачиняються супермаркети?

Деякі спільноти в мережі писали, що супермаркети в столиці та області не можуть працювати через тривалі відключення світла. Буцімто генератори не витримують навантаження, а тому такі популярні магазини як "АТБ" зачиняються.

Однак ця інформація не правдива, всі супермаркети та гіпермаркети працюють у штатному режимі. Генератори дають їм електроенергію, тому покупці можуть спокійно робити покупки.

Про те, що всі магазини в Києві та області працюють нормально, офіційно написали й представники "АТБ". Вони зазначають, що маніпуляція націлена на паніку й руйнування довіри громадян.

Станом на сьогодні всі магазини торгівельної мережі "АТБ" у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням,

– йдеться в повідомленні.

При цьому не виключені окремі випадки, коли виникають технічні чи логістичні проблеми. Однак компанія швидко на них реагує, щоб все працювало стабільно. Клієнтів закликають довіряти лише офіційним повідомленням компанії, а не поширеній в мережі брехні.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко теж зазначив, що перебоїв у роботі супермаркетів через відключення світла та дефіцит електроенергії фактично немає.

"Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", – йдеться в повідомленні мера.

Яка ситуація зі світлом в Києві?