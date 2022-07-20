Мобілізація в Україні: які правила пересування діють для військовозобов'язаних

Існує багато неточної інформації про пересування військовозобов'язаних Україною та за її межами. Насправді є кілька правил, що стосуються переміщення людей призовного віку.

Переміщення чоловіків призовного віку Україною наразі можливе. А от виїжджати за кордон можуть лише певні групи військовозобов'язаних.

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Пересування військовозобов'язаних у межах країни

Ще з 1992 року в Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" передбачалося, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки". 5 липня у Генштабі нагадали про це, що викликало чималий резонанс.

Згодом головнокомандувач ЗСУ заявив, що насправді переміщення військовозобов'язаних не є забороненим. Вони просто повинні стати або поновитися на військовому обліку. А ті, хто планував виїхати за межі своїх районів та областей, мають взяти відповідний дозвіл.

Але вже в липні Володимир Зеленський наголосив, що це рішення ухвалили неправильно. Його відправили на доопрацювання.

Опісля в Залужного повідомили, що фактично ніяких обмежень для пересування Україною військовозобов'язаних наразі немає.

"Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів…".

Виїзд за кордон

Як відомо, вік військовозобов'язаних в Україні 2022 становить від 18 до 60 років. Не всі люди призовного віку можуть виїжджати за кордон.

Покинути територію України можуть:

жінки та чоловіки не залежно від віку, на утриманні яких є 3 і більше неповнолітніх дітей;

ті, хто самостійно виховує дитину віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі дітей до 18 років з інвалідністю тощо;

військовозобов'язані чоловіки від 18 років, які планують навчання або вже навчаються у закордонних вишах (при наявності документа, який підтверджує їхнє зарахування до університету).

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