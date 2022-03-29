Правило "двох стін" врятувало мешканців однієї з багатоповерхівок у Чернігові
Джерело:телеграм Андрія Цаплієнка
Коли лунає повітряна тривога, слід негайно йти в укриття. Якщо немає можливості зробити це, слід дотримуватися правила "двох стін". Воно врятувало людей у Чернігові.
Журналіст Андрій Цаплієнко поширив у мережі відео з квартири у Чернігові. Її мешканцям вдалося не постраждати, коли поруч впала бомба.
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Людей врятувало правило "двох стін"
У Чернігові внаслідок одного з авіаударів російських загарбників постраждав багатоповерховий будинок. Мешканцям однієї із квартир вдалося врятуватися, дотримуючись правила "двох стін".
Нагадаємо, правило передбачає, що від небезпеки людину має відділяти щонайменше 2 стіни. Адже одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися слід у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною – тамбур, коридор або передпокій.
Зауважимо, що надійнішим місцем буде укриття. Але є ситуації, коли його або немає, або людина не встигає добігти туди.
Мешканці квартири врятували завдяки правилу "двох стін": дивіться відео