Правило "двох стін" врятувало мешканців однієї з багатоповерхівок у Чернігові

Коли лунає повітряна тривога, слід негайно йти в укриття. Якщо немає можливості зробити це, слід дотримуватися правила "двох стін". Воно врятувало людей у Чернігові.

Журналіст Андрій Цаплієнко поширив у мережі відео з квартири у Чернігові. Її мешканцям вдалося не постраждати, коли поруч впала бомба.

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Людей врятувало правило "двох стін"

У Чернігові внаслідок одного з авіаударів російських загарбників постраждав багатоповерховий будинок. Мешканцям однієї із квартир вдалося врятуватися, дотримуючись правила "двох стін".

Нагадаємо, правило передбачає, що від небезпеки людину має відділяти щонайменше 2 стіни. Адже одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися слід у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною – тамбур, коридор або передпокій.

Зауважимо, що надійнішим місцем буде укриття. Але є ситуації, коли його або немає, або людина не встигає добігти туди.

Мешканці квартири врятували завдяки правилу "двох стін": дивіться відео