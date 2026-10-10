У Росії оголосили в розшук правнука Брежнєва, який перебуває в українському полоні

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Антона Мілаєва, який доводиться названим правнуком колишньому генсеку ЦК КПРС. Чоловік пішов воювати проти України, щоб віддати мільйон рублів боргу, й швидко опинився в полоні.

Інформацію про розшук поширили російські пропагандистські медіа з посиланням на базу місцевого МВС. Проте за якою саме кримінальною статтею переслідують чоловіка, наразі невідомо, зазначає Hromadske.

Що відомо про полоненого?

За даними Telegram-каналів, він підписав контракт на службу восени минулого року, а вже в листопаді опинився на фронті.

Сам Антон Мілаєв раніше підтверджував, що ситуацією в Україні не цікавився, а на війну поїхав виключно через фінансові проблеми.

За його словами, окупанти хотіли побачити тут нацистів, але реальність виявилася зовсім іншою.

У Росії пропаганда добре працює, от і всі думають, що тут не так, як ми це побачили на власні очі,

– розповів Антон Мілаєв.

Він додав, що сподівався просто послужити й повернутися додому, але швидко усвідомив свою помилку. За словами полоненого, коли він уже підписав контракт, було пізно і він усвідомив, що це був його останній підпис у житті.

Як Мілаєв пов'язаний із Брежнєвим?

Дід Мілаєва був сином Євгена Мілаєва – першого чоловіка Галини, доньки генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

Оскільки Галина офіційно усиновила дітей свого чоловіка, юридично вони вважаються онуками Брежнєва. Раніше ми докладно розповідали, як правнук радянського лідера опинився в українському полоні.