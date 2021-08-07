Удар по приватній армії Медведчука: СБУ взялась за проросійських політиків

У кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, який зараз сидить під домашнім арештом, все більше причин для смутку. Він втратив шалені заробітки на дизельній трубі.

Від його проросійської пропагандистської телемашини залишились хіба що запчастини, а днями Служба безпеки України ще й почала розгром бойового крила його політсили. Детальніше – у відеоблозі.

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Мовиться про організацію "Патріоти за життя", якою керує соратник Медведчука – народний депутат Ілля Кива. Ця організація чимось схожа на морських свинок, які, як відомо, не мають жодного стосунку ані до моря, ані до свиней.

Так само і "Патріоти за життя" не мають жодного стосунку як до патріотизму, так і до життя. Оскільки не приховують свого бажання відправити своїх опонентів на той світ.

Примітно, що ця керована Кивою приватна армія Медведчука складається з двох груп.

Перша група

Чисельніша, але й менш організована, перша група. Вона складається з типових "молодиків спортивної зовнішності", яких в народі ще називають "тітушками". І які, за невелику щоденну платню готові на масових акціях бити кого скажуть.

Як, наприклад, це сталося у 2020 році на Рівненщині у місті Березне, де 3 автобуси привезених Кивою цих так званих "патріотів" спочатку напали на працівників штабу місцевого депутата від "Слуги народу". А потім почали гамселити на вулиці всіх без розбору – і випадкових перехожих, і, навіть, поліцейських.



Сутички в Березному у 2020 році / Фото Нацкорпусу

Крім того, ви могли їх побачити на численних прямих трансляціях з-під будівель суду над Медведчуком, де ці молодики заважали працювати журналістам.

Друга група

Але крім цих юнаків у спортивних костюмах, що підробляють кулаками, в приватній армії кума Путіна є небезпечніші елементи. Вони і складають менш численну другу групу, або командну верхівку цих бойових загонів кума Путіна.

Це – члени кримінальних угрупувань та колишні спецпризначенці, в минулому службовці міліцейських спецпідрозділів "Беркут"та "Сокіл", яких добре навчили вбивати і які в масі своїй сповідують проросійські погляди.

Вони органічно вписалися в бойове крило Медведчука під командуванням нардепа Киви, отримуючи непогану платню і маючи класово близьких ватажків-командирів.

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І якщо перша група – юнаки-спортсмени, лише час від часу підробляє агресивною масовкою на заходах ОПЗЖ. То друга група – колишні спецпризначенці і криміналітет – працюють у бойових загонах Медведчука на регулярній основі.

Працівники охоронного підприємства "Шторм"

Вони оформлені працівниками охоронного підприємства "Шторм" і фактично складають ядро приватної армії кума Путіна. Ця охоронна структура добре екіпірована та озброєна, а її співробітники, крім того, що цілодобово охороняють Медведчука, Киву та Рабіновича, засвітилися у розбійних нападах та рейдерських захопленнях.

Наприклад, вони силоміць захопили понад гектар міської землі на Трухановому острові в Києві і облаштували там свою тренувальну базу, на який під час нещодавнього обшуку було знайдено зброю та вибухівку.

Керує цим "Штормом" такий собі Іван Бойченко, колишній міліціонер, а сьогодні – помічник народного депутата від ОПЗЖ Віктора Чорного, який разом з Кивою є співзасновником "Патріотів за життя".



Іван Бойченко керує "Штормом" / Скриншот з відео "Українського вибору"

Це саме бійці "Шторму" не пускали працівників СБУ у будинок Медведчука для проведення там санкціонованого судом обшуку і вручення куму Путіна підозри у вчиненні державної зради.

Втім, на таке нахабство приватної армії Медведчука СБУ тоді жодним чином не прореагувала. Як не реагувала і тоді, коли "штормівці" нападали на журналістів чи займалися рейдерством.

Служби безпеки взялась за загони кума Путіна

СБУ взялася за бойові загони кума Путіна лише нещодавно. Коли Ілля Кива відкрито оголосив, що восени під його керівництвом медведчуківська приватна армія може перейти до активних дій і почати масові заворушення в Україні.

Водночас через закриття медведчуківського телеборделю, заявляти йому це довелося в ефірі "Першого" каналу російського телебачення. Далі Кива звернувся напряму до росіян з проханням надати підтримку прибічникам Путіна в Україні.

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Що саме мав на увазі Кива під цією підтримкою він не уточнив, чи то гроші, чи то це був такий завуальований заклик типу "Путін введи войска!". Але, раніше Кива вже погрожував, що бойові загони Медведчука мають зброю і готові її застосувати і проти української влади і проти українських патріотів.

Що знайшли під час обшуків

Відтак, днями СБУ нарешті почала діяти, провівши обшуки і затримання і в офісах охоронної фірми "Шторм" і на тренувальних базах "Патріотів за життя". Обшуки проводили одразу в кількох містах :

Харкові;

Северодонецьку;

Лисичанську.

Під час обшуків знайшли зброю та викрили цілу підпільну лабораторію, у якій вирощували та виробляли марихуану. Крім того, вилучили детальні інструкції для членів бойових загонів Медведчука, як готуватися до можливих заворушень і як координувати діяльність між різними невеликими озброєними групами "Патріотів за життя".



СБУ взялась за бойові загони Медведчука / Фото ТАСС

Їм наказували у разі надходження наказу, змінити зовнішність, не світити символіку організації та, розбившись на групи по 5 – 7 осіб, чекати подальших вказівок щодо активних дій і нападів.

Втім ані Ілля Кива, ані його помічник Віктор Чорний після цієї спецоперації СБУ поки не отримали підозр у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу.

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Але, принаймні, його найближче оточення у медведчуківській приватній армії, тепер ходить під статтею про створення організованого злочинного угрупування, і в разі спроби знову нелегально зібратися зі зброєю може швидко відправитися в СІЗО і вже там очікувати покарання тривалими тюремними термінами.