Вісім військових частин втратили право самостійно проводити БЗВП, – Сирський

Деякі з військових частин втратили можливість проводити БЗВП на власній базі. Також було ухвалено низку кадрових і організаційних рішень.

У травні у 72 військових частинах, які отримали право проводити БЗВП на власній базі, пройшли перевірки. Головком Олександр Сирський заслухав доповідь про їхні результати під час робочої наради.

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Як у війську вдосконалюють систему БЗВП?

У ході перевірок проблеми виявили у частині підрозділів. Вісім військових частин втратили право самостійно проводити базову підготовку, а окремим бригадам і полкам доручили покращити умови та рівень навчання.

Окрім того, були ухвалені кілька управлінських рішень, зокрема й жорстких. Про що саме йдеться, Сирський не уточнив.

Головнокомандувач наголосив, що в армії не буде недоторканних, а підготовка військових має відповідати єдиним високим стандартам.

Адже саме професійність, сучасне навчання та нестандартні рішення допомагають ЗСУ протистояти противнику, який має більше людей.

Сирський повідомив, що програму базової підготовки постійно оновлюють відповідно до умов сучасної війни. Зокрема, новобранців уже навчають виявляти та знищувати FPV-дрони і коптери.

Також зараз посилюють адаптацію мобілізованих, психологічну підготовку та заходи для запобігання СЗЧ.

Окремо Сирський зауважив, що важливу роль відіграє ставлення командирів до підлеглих. Там, де дбають про побут військових, розвиток навчальної бази та підтримку новобранців, підготовка краща, а випадків самовільного залишення частин менше.

У Сухопутних військах ЗСУ оновили БЗВП для рекрутів

Нову програму вже запустили у шести навчальних центрах на основі досвіду 151-го навчального центру. Головний акцент тепер – на роботі в малих тактичних групах, практичних навичках і підготовці до сучасної війни.

Курс триває 51 день і включає вогневу, тактичну та медичну підготовку. Рекрутів також навчають протидії дронам: стрільбі по БпЛА, зміні позицій і роботі в умовах симуляції бою.

У програмі з'явилася система менторства – за кожним взводом закріплюють інструкторів, які супроводжують новобранців під час навчання.

Крім того, рекрутів ще під час курсу готують за окремими напрямами: оператор дронів, стрілець-рятівник або командир малої групи.

У Міноборони кажуть, що нова система допоможе швидше адаптувати військових до фронту та зменшити втрати.