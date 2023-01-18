На правому березі Києва побудують лікарню швидкої допомоги, – Кличко

18 січня 2023, 18:22
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Джерело:

телеграм Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками Європейського банку реконструкції та розвитку і обговорив подальшу допомогу Україні. Серед головних анонсованих проєктів – будівництво лікарні швидкої допомоги.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Зустрівся в Давосі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінком. Обговорили подальшу співпрацю банку з Києвом. Сьогодні столиця реалізовує спільно з ЄБРР кілька великих і важливих проєктів. Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці,
– повідомив Віталій Кличко.


Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками ЄБРР / Фото телеграм Віталія Кличка

Мер Києва зазначив, що сьогодні Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР. Зокрема:

  • фінансування закупівлі Києвом вагонів метро – на 50 мільйонів євро;
  • допомогу в модернізації теплоенергетичного комплексу – загальна сума проєкту 140 мільйонів євро;
  • закупівлю трамваїв на 60 мільйонів євро;
  • ремонт мосту метро через Дніпро – 60 мільйонів євро.

Усі проєкти продовжуємо і втілимо. Києву і надалі допомагатимуть. Дякую нашим партнерам та друзям, які вірять в Київ і в Україну! 
– наголосив Кличко.

Нагадаємо, Віталій Кличко бере участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Як раніше зазначили на сайті на сайті КМДА, він долучиться до стратегічної сесії "Відбудова України" та зустрінеться низкою європейських політиків та представників великого світового бізнесу, які готові допомагати Києву та Україні у модернізації.
Автор: Даша Птаховська