На правому березі Києва побудують лікарню швидкої допомоги, – Кличко
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками Європейського банку реконструкції та розвитку і обговорив подальшу допомогу Україні. Серед головних анонсованих проєктів – будівництво лікарні швидкої допомоги.
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.
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Зустрівся в Давосі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінком. Обговорили подальшу співпрацю банку з Києвом. Сьогодні столиця реалізовує спільно з ЄБРР кілька великих і важливих проєктів. Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці,
– повідомив Віталій Кличко.
Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками ЄБРР / Фото телеграм Віталія Кличка
Мер Києва зазначив, що сьогодні Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР. Зокрема:
- фінансування закупівлі Києвом вагонів метро – на 50 мільйонів євро;
- допомогу в модернізації теплоенергетичного комплексу – загальна сума проєкту 140 мільйонів євро;
- закупівлю трамваїв на 60 мільйонів євро;
- ремонт мосту метро через Дніпро – 60 мільйонів євро.
Усі проєкти продовжуємо і втілимо. Києву і надалі допомагатимуть. Дякую нашим партнерам та друзям, які вірять в Київ і в Україну!
– наголосив Кличко.