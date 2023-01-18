На правому березі Києва побудують лікарню швидкої допомоги, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками Європейського банку реконструкції та розвитку і обговорив подальшу допомогу Україні. Серед головних анонсованих проєктів – будівництво лікарні швидкої допомоги.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Зустрівся в Давосі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінком. Обговорили подальшу співпрацю банку з Києвом. Сьогодні столиця реалізовує спільно з ЄБРР кілька великих і важливих проєктів. Також обговорюємо з партнерами фінансування будівництва лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці,

– повідомив Віталій Кличко.



Віталій Кличко в Давосі зустрівся з керівниками ЄБРР / Фото телеграм Віталія Кличка

Мер Києва зазначив, що сьогодні Київ реалізує декілька проєктів спільно з ЄБРР. Зокрема:

фінансування закупівлі Києвом вагонів метро – на 50 мільйонів євро;

допомогу в модернізації теплоенергетичного комплексу – загальна сума проєкту 140 мільйонів євро;

закупівлю трамваїв на 60 мільйонів євро;

ремонт мосту метро через Дніпро – 60 мільйонів євро.

Усі проєкти продовжуємо і втілимо. Києву і надалі допомагатимуть. Дякую нашим партнерам та друзям, які вірять в Київ і в Україну!

– наголосив Кличко.