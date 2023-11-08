Правоохоронець, який під Харковом на смерть збив 15-річну дівчину, отримав підозру
Джерело:Державне бюро розслідувань
В Пісочині Харківської області 2 серпня сталась смертельна ДТП: автомобіль, за кермом якого був правоохоронець з Києва, збив 15-річну Альбіну Харченко. За повідомленням ДБР, чоловік отримав підозру.
Наразі підозрюваного, якого звільнили з правоохоронних органів, чекає на вирішення щодо обрання йому запобіжного заходу.
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Підозру повідомили через три місяці після ДТП
Підозрюваний чоловік вчинив смертельну аварію 2 серпня приблизно о 19:20 поруч з зупинкою громадського транспорту "Рай-Оленівка" в Пісочині.
Саме в цей час Альбіна Харченко поверталась с Пісочина додому до Коротича після репетиції в театральному гуртку. Дівчина переходила пішохідний перехід та вела в руках велосипед.
Чоловік, який нині є підозрюваним, рухався за кермом автомобіля у напрямку Києва. Він, не збавляючи швидкості, збив 15-річну Альбіну, яка від отриманих травм загинула на місці.
Фото з місця автопригоди в Пісочині / Фото Державного бюро розслідувань
Після проведених експертиз з'ясувалось, що водій на момент автопригоди був тверезим.
Працівники ДБР через три місяці після ДТП повідомили йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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- Невдовзі після того, як сталася автопригода, внаслідок якої загинула Альбіна Харченко, активістка та засновниця БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптій назвала ім'я водія, який збив дівчинку, а також розповіла про те, що його відпустили з місця аварії.
- За словами жінки, життя Альбіни забрав "держслужбовець, представник поліції з Києва" Якименко Ярослав Леонідович. Вона додала, що "40 поліцейських його прикривали та відпустили".
- Цю ж інформацію 24 Каналу підтвердив прессекретар ДБР Олександр Білка. Він повідомив, що за попередніми даними за кермом автомобіля, що збив дівчину, був Ярослав Якименко.
- Пізніше у департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України розповіли, що призначене службове розслідування. Якименко ж було відсторонено від виконання обов'язків.
- Також там зазначили, що розслідування смертельного ДТП здійснюють слідчі ДБР. Вони розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.