Правоохоронці проводять масштабні фільтраційні заходи для пошуку диверсантів

ДБР спільно з іншими правоохоронними органами проводять масштабні фільтраційні заходи для виявлення російських диверсанитів.

До проведення цих заходів долучилися СБУ, Нацполіція та ДБР. Заходи спрямовані на виявлення ворожих диверсантів та їхніх агентів.

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Фільтраційні заходи проводять по всій території України. Правоохоронці перевіряють тих, хто переміщувався або переміщується нашою теритроією.

Через це громадян просять ставитися з розуміннями до перевірок документів. У випадку виявлення підозрілих осіб, шромадян просять звертатися на номери гарячих ліній правоохоронних органів.

ДБР: +38 (044) 300 27 07

СБУ: 0 800 501 482

Національна поліція: 102

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