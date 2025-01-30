СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які готували серію терактів на Одещині

СБУ та Нацполіція викрили агентурну групу російських спецслужб, яка готувала серію терактів в Одеській області. Зловмисників затримали на етапі підготовки вибуху біля одного з районних відділів поліції.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Що збиралися зробити російські агенти в Одеській області

За даними слідства, група планувала спочатку підпалити кілька службових автомобілів, а коли поліцейські прибудуть на місце, дистанційно підірвати саморобний вибуховий пристрій.

Як встановило розслідування, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку,

– розповіли правоохоронці.

Зловмисників вдалося затримати на етапі підготовки до теракту. Вийти на їх слід правоохоронцям вдалося під час розслідування вбивства волонтера з Одещини, що сталося 20 січня. Тоді зловмисники підпалили авто активіста біля його будинку, а коли той вийшов гасити вогонь, підірвали вибухівку, заховану в рюкзаку.

Правоохоронці затримали російських агентів / Фото СБУ

Серед затриманих – троє наркозалежних віком від 23 до 45 років та їхній 46-річний спільник, раніше судимий за крадіжки та розбій. Останній відповідав за виготовлення вибухівки та її закладення до сховку.

Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про вбивство волонтера на Одещині

Правоохоронці розповіли, що 20 січня близько 22:40 підозрювані підірвали саморобну вибухівку біля приватного будинку у Пересипському районі Одеси. Внаслідок теракту загинув 54-річний господар будинку – місцевий підприємець та волонтер.

Правоохоронці з’ясували, що теракт скоїли четверо одеситів, які були завербовані російськими спецслужбами і діяли в інтересах держави-агресора. За грошову винагороду вони погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її в обумовленому місці. За вчинення теракту їм обіцяли 2500 доларів США,

– йдеться у повідомленні.

Зловмисники підпалили авто волонтера / Фото Офісу генпрокурора

Зловмисники встановили вибуховий пристрій біля паркану будинку та припаркованого автомобіля, а також розмістили мобільний телефон у режимі відеотрансляції для фіксації злочину. Щоб виманити чоловіка назовні, вони підпалили його авто. Коли 54-річний власник автівки вийшов гасити пожежу, вибухівка здетонувала. Від отриманих травм він загинув на місці.

Після виконання завдання терористи відзвітували "замовнику", який у режимі реального часу спостерігав за вчиненням злочину, за що перевів 1000 доларів США, які зловмисники розділили між собою.