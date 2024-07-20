Правоохоронці затримали мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана: його підозрюють у рекеті

СБУ спільно з Нацполіцією нейтралізували злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону.

Угруповання намагалося незаконно заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря, погрожуючи власниці та вимагаючи передати корпоративні права. Мера затримали під час отримання завдатку від покупців.

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Учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Потім вони призначили "свого" директора, який шукав покупців на комплекс. Коли покупці знайшлися, угруповання планувало "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.

У Нацполіції додали, що мер і його спільники погрожували власниці, що у разі відмови передачі корпоративних прав на об’єкт, обіллють її кислотою.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців,

– мовиться в повідомленні правоохоронців.

Правоохоронці затримали мера на гарячому під час отримання завдатку в розмірі 30 тисяч доларів США від покупців.

Затримання мера Білгород-Дністровського / Фото СБУ

На підставі отриманих доказів меру повідомлено про підозру за організацію вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Розслідування триває, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.