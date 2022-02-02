Правоохоронці затримали псевдородича глави МВС за "продаж" посади у відомстві
Поліція затримала зловмисника, який видавав себе за родича глави МВС Дениса Монастирського. Чоловік пропонував посади в правоохоронних органах за чималу суму.
Зловмисник називав себе двоюрідним братом міністра внутрішніх справ. За свої "послуги" він просив до 60 000 доларів.
Цікаво СБУ викрила замовників масових псевдомінувань у Черкаській області
Зловмисник має російське громадянство
Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який є уродженцем Тернополя. Він є приватним підприємцем, який крім легальної діяльності займався підробкою документів, зокрема оперативних талонів правоохоронних органів.
Як з'ясували слідчі, у 2017 році зловмисник отримав громадянство Росії. Однак значну частину свого часу він проводив у Києві.
Його затримали під час спроби отримати 10 000 доларів "авансу" за нібито "влаштування на посаду директора одного з департаментів поліції". Тепер йому інкримінують одразу дві статті – зловживання впливом та підроблення документів.
До теми пропонуємо випуск "Варто знати" про те, як уберегти себе від шахраїв: дивіться відео