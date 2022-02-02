Правоохоронці затримали псевдородича глави МВС за "продаж" посади у відомстві

Поліція затримала зловмисника, який видавав себе за родича глави МВС Дениса Монастирського. Чоловік пропонував посади в правоохоронних органах за чималу суму.

Зловмисник називав себе двоюрідним братом міністра внутрішніх справ. За свої "послуги" він просив до 60 000 доларів.

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Зловмисник має російське громадянство

Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який є уродженцем Тернополя. Він є приватним підприємцем, який крім легальної діяльності займався підробкою документів, зокрема оперативних талонів правоохоронних органів.

Як з'ясували слідчі, у 2017 році зловмисник отримав громадянство Росії. Однак значну частину свого часу він проводив у Києві.

Його затримали під час спроби отримати 10 000 доларів "авансу" за нібито "влаштування на посаду директора одного з департаментів поліції". Тепер йому інкримінують одразу дві статті – зловживання впливом та підроблення документів.

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