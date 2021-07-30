Праворадикали проривалися до будівлі Офісу Президента через ЛГБТ-акцію: відео
30 липня 2021 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:"Новое время"
Представники руху "Традиція і порядок" проривалися до будівлі Офісу Президента. Вони виступають проти ЛГБТ-акції "Рейвах прайд", яку в Україні планують провести вперше.
Представники праворадикальної організації "Традиція і порядок" після сутичок з поліцією проривалися до будівлі Офісу Президента. Правоохоронці відтіснили їх назад.
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Праворадикали проривалися до будівлі Офісу президента: відео
Сутички біля Офісу Президента / Фото Олег Богачук, Цензор.нет
Праворадикали напали на полцію / Фото Олег Богачук, Цензор.нет
Поліція відтіснила радикалів від будівлі ОП/ Фото Олег Богачук, Цензор.нет
Проведенню запланованого заходу сутички не завадили.