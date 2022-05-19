Православний фашизм: чому Росія знищує українські храми

Російська пропаганда регулярно розповсюджує фейки про обстріл православних храмів "підступними" ЗСУ і не тільки.

Я кілька разів розвінчував подібні фейки про обстріли місць релігійного значення. Один раз у період деокупації Карабаху, коли російські пропагандисти намагалися звинуватити азербайджанську армію в обстрілах християнських і навіть мусульманських святинь, а востаннє, коли інсценували нібито обстріл артилерією ЗСУ Іверського монастиря в Донецьку.

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Джихад по-російськи

Звичайно, фейки про обстріли храмів завжди заходили краще, ніж навіть інсценування обстрілів мирного населення, але ось що цікаве…

Самі ж окупанти нині нещадно знищують святині по всій території України!

За час повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили понад 116 храмів по всій Україні, причому не лише у зоні бойових дій, а й у глибині країни ракетними ударами.

Бий своїх...

Що важливо розуміти, знищувалися та знищуються не лише храми приналежності ПЦУ, а й філії російського РПЦ в Україні!

Ось такий "православний джихад". За менш ніж 3 місяці – понад 116 храмів.

Чому зараз про це мовчать головні ретранслятори релігійних фейків, Юрій Котенок, Семен Пєгов, Олександр Коц та інші шістки російської пропаганди? Це ваша тема!

Чи їм складно пояснити, звідки у ЗСУ КР "Калібр" або 9М723, а то й Х-22, яка приземляється на храм РПЦ.

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