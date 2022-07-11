У Раді з'явився законопроєкт Зеленського щодо статусу поляків в Україні

У Верховній Раді з'явився законопроєкт про правовий статус поляків в Україні, який вніс президент Володимир Зеленський. Цей законопроєкт є дзеркальним щодо того, який ухвалив польський Сейм.

Цей законопроєкт передбачає особливий правовий статус громадян Польщі в Україні. Зокрема в низці сфер надає їм ті ж права, які є в українців.

Нагадаємо Зеленський скерував до Ради законопроєкт про особливий статус для поляків в Україні

Головні тези законопроєкту

Податки та працевлаштування

Відповідно до президентського законопроєкту, громадяни Польщі та їх родини мають право на тимчасове перебування в Україні в установленому порядку протягом 18 місяців. Поляки матимуть право отримати номер облікової картки платника податків.

Під час перебування на території України польські громадяни матимуть право на офіційне працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців.

Соціальний захист та інші гарантії

Також відповідно до цього законопроєкту, поляки матимуть право на соціальний захист, соціальні виплати та господарську діяльність відповідно до українського законодавства. Законопроєкт передбачає і право громадян Польщі на медичну допомогу в Україні – воно буде таким же, як і в українських громадян.

Здобуття освіти

Президентський законопроєкт пропонує надати право польським громадянам дозволити здобувати вищу освіту в Україні в тому числі на бюджеті.

Також польські студенти в Україні можуть претендувати на отримання стипендій, матеріальних допомог та інших виплат.

Польські громадяни з досвідом викладацької роботи зможуть працювати в українських закладах освіти.

Права медичних працівників

Громадяни Польщі з медичною освітою та відповідною кваліфікацію відповідно до законопроєкту можуть отримати дозвіл на провадження своєї діяльності протягом 18 місяців. Однак працювати вони можуть лише в закладах охорони здоров'я України.

Документ був анонсований ще в травні

Президент Володимир Зеленський анонсував внесення цього законопроєкту ще у травні під час візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україні. Тоді глава держави подякував лідеру сусідньої держави за величезну підтримку нашого народу в час війни, адже Польща прийняла чи не найбільше українських біженців.

Тоді президент наголосив, що цей законопроєкт має символічне значення і висловив сподівання, що полякам ніколи не доведеться користуватися цими перевагами втікаючи від війни.

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