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      Правознавці розкритикували ідею перенесення Конституційного суду: дорого і недоцільно

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      Правознавці розкритикували ідею перенесення Конституційного суду / shutterstock.com

      Партія "Слуга народу" та представники президента Володимира Зеленського підтримують зміни до закону "Про Конституційний Суд України". Водночас правознавці розкритикували документ.

      Проєкт закону оцінили експерти Центру політико-правових реформ. Правники відзначили позитивні ініціативи, але наголосили також на негативі.

      До теми Перенесення Конституційного суду зменшить вплив олігархів на суддів, – представник Зеленського

      Серед позитивного:

      • заборона суддям КС мати іноземне громадянство;
      • посилення виконання рішень КСУ в разі визнання акта неконституційним.

      Однак більшість ініціатив експерти назвали недоцільними та неконституційними.

      Негативні аспекти законопроєкту

      Щодо ідеї перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова, то правознавці наголосили, що це не відмежить вплив олігархів та кримільних авторитерів, а лише посилить тиск на суддів.

      Експерти звернули увагу, що переведення судів до іншого міста та створення умов праці потребуватиме значних додаткових коштів з держбюджету.

      Правознавці наголошують, що законопроєкт не деталізує строків та інших процедурних аспектів переїзду КС до Харкова і не передбачає корегування положень закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який також передбачає місцезнаходження Конституційного суду в столиці України.

      Що пропонують правознавці

      Загалом фахівці переконанів, що незалежність суддів КС забезпечить не їх переміщення до Харкова, а прозорий добір на конкурсній основі.

      Проєкт закону зареєстрували у Раді 3 квітня, а 6 квітня відправили на розгляд профільного комітету. Ініціатором законопроєкту стала депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Ініціативу підтримав представник президента Володимира Зеленського Федір Веніславський.

      Що передбачає проєкт закону – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Володимир Зеленський Слуга народу Новини Києва Новини Харкова Верховна Рада Законодавство Конституційний суд Новини України Новини політики
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