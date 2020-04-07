Правознавці розкритикували ідею перенесення Конституційного суду: дорого і недоцільно
Партія "Слуга народу" та представники президента Володимира Зеленського підтримують зміни до закону "Про Конституційний Суд України". Водночас правознавці розкритикували документ.
Проєкт закону оцінили експерти Центру політико-правових реформ. Правники відзначили позитивні ініціативи, але наголосили також на негативі.
До теми Перенесення Конституційного суду зменшить вплив олігархів на суддів, – представник Зеленського
Серед позитивного:
- заборона суддям КС мати іноземне громадянство;
- посилення виконання рішень КСУ в разі визнання акта неконституційним.
Однак більшість ініціатив експерти назвали недоцільними та неконституційними.
Негативні аспекти законопроєкту
Щодо ідеї перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова, то правознавці наголосили, що це не відмежить вплив олігархів та кримільних авторитерів, а лише посилить тиск на суддів.
Експерти звернули увагу, що переведення судів до іншого міста та створення умов праці потребуватиме значних додаткових коштів з держбюджету.
Правознавці наголошують, що законопроєкт не деталізує строків та інших процедурних аспектів переїзду КС до Харкова і не передбачає корегування положень закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який також передбачає місцезнаходження Конституційного суду в столиці України.
Що пропонують правознавці
Загалом фахівці переконанів, що незалежність суддів КС забезпечить не їх переміщення до Харкова, а прозорий добір на конкурсній основі.
Проєкт закону зареєстрували у Раді 3 квітня, а 6 квітня відправили на розгляд профільного комітету. Ініціатором законопроєкту стала депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Ініціативу підтримав представник президента Володимира Зеленського Федір Веніславський.
Що передбачає проєкт закону – читайте за посиланням.
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