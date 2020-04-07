Правознавці розкритикували ідею перенесення Конституційного суду: дорого і недоцільно

Партія "Слуга народу" та представники президента Володимира Зеленського підтримують зміни до закону "Про Конституційний Суд України". Водночас правознавці розкритикували документ.

Проєкт закону оцінили експерти Центру політико-правових реформ. Правники відзначили позитивні ініціативи, але наголосили також на негативі.

До теми Перенесення Конституційного суду зменшить вплив олігархів на суддів, – представник Зеленського

Серед позитивного:

заборона суддям КС мати іноземне громадянство;

посилення виконання рішень КСУ в разі визнання акта неконституційним.

Однак більшість ініціатив експерти назвали недоцільними та неконституційними.

Негативні аспекти законопроєкту

Щодо ідеї перенесення Конституційного суду з Києва до Харкова, то правознавці наголосили, що це не відмежить вплив олігархів та кримільних авторитерів, а лише посилить тиск на суддів.

Експерти звернули увагу, що переведення судів до іншого міста та створення умов праці потребуватиме значних додаткових коштів з держбюджету.

Правознавці наголошують, що законопроєкт не деталізує строків та інших процедурних аспектів переїзду КС до Харкова і не передбачає корегування положень закону "Про столицю України – місто-герой Київ", який також передбачає місцезнаходження Конституційного суду в столиці України.

Що пропонують правознавці

Загалом фахівці переконанів, що незалежність суддів КС забезпечить не їх переміщення до Харкова, а прозорий добір на конкурсній основі.

Проєкт закону зареєстрували у Раді 3 квітня, а 6 квітня відправили на розгляд профільного комітету. Ініціатором законопроєкту стала депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Ініціативу підтримав представник президента Володимира Зеленського Федір Веніславський.



Що передбачає проєкт закону – читайте за посиланням.