Незабаром Верховна рада має оголосити дату місцевих виборів. На посаду мера Києва візьмуть участь у партійних праймеріз і "Слуги народу". Остаточного кандидата від партії обере президент Володимир Зеленський.

Хто ж хоче в мерське крісло і які шанси замінити там Кличка – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Праймеріз та монобільшість в Раді: ексклюзивне інтерв'ю кандидатки в мери Києва

► Олександр Дубінський

Олександр Дубінський – один із можливих кандидатів на мерське столичне крісло. Нещодавно він відзначився низкою скандальних висловлювань.



Олександр Дубінський / Фото "Вікіпедія"

Що таке праймеріз? Іншим словом – передвибори. Тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат як правило близький.

► Микола Тищенко

Також хоче в мери – Микола Тищенко. Він є власником топового ресторану "Велюр", який працював попри карантин. Тищенко не втрачає можливостей пропіаритись.



Микола Тищенко / Фото "112"

►Олександр Качура

До гри за місце під сонцем у Києві вступив ще один "слуга народу" – Олександр Качура. Він представив свою програму керування Києвом.

Першим зупиню схеми, які в нас є в КМДА. Тому що я хочу ввійти, а не вляпатись в історію,

– заявив Качура.



Олександр Качура / Фото Liga.net

► Ірина Верещук

Список кандидатів завершує Ірина Верещук. Вона єдина з учасників праймеріз має досвід управління – Рава-Руською на Львівщині.

"Маленьким містом керуєш, чи великим – закон про самоврядування один. Я знаю, що я справлюся", – наголосила Верещук.



Ірина Верещук / Фото 24 каналу

Дивіться інтерв'ю 24 каналу з Іриною Верещук – за посиланням.

Умови проведення – невідомі

От тільки як саме відбуватимуться праймеріз поки ніхто не знає – лише замовили соціологічні опитування. Єдине точно – слово президента буде вирішальним.

Експерти кажуть, що навряд чи Зеленський захоче висувати від своєї партії антирейтингових кандидатів. Ще й напротивагу чинному меру Віталію Кличко, який має досить високу підтримку. Утім, експерти вважають, що це навіть не остаточний список.

Сильний кандидат "Слугам народу" потрібен, оскільки лідерські рейтинги корелюватимуться з рейтингом політичної сили й навпаки. Відповідно, виставити слабкого кандидата – це знизити свої шанси на проходження в місцеву раду,

– вважає політолог Олег Саакян.

План "Б"

Політолог Володимир Фесенко не виключає, що в президентській партії готові, у разі програшу битви за Київ, співпрацювати з Кличком.

"Союз між Кличком і командою президента – саме в питанні створення спільної коаліції в новій Київраді. І це вигідно для обох. Кличко менше буде залежний, тому що якщо буде союз із Порошенком, то це буде створювати протистояння з офісом президента", – наголосив Фесенко.

І тоді можливий план "Б", який спрацював ще минулої осені: розділення посад міського голови й очільника Київської міськдержадміністрації. Це не вигідно ані Кличку, ані "Слугам", ані самим киянам.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про праймеріз та кандидатів від "Слуги народу":