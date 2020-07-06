Праймеріз "Слуг народу": що відомо про кандидатів та який план "Б"
Незабаром Верховна рада має оголосити дату місцевих виборів. На посаду мера Києва візьмуть участь у партійних праймеріз і "Слуги народу". Остаточного кандидата від партії обере президент Володимир Зеленський.
Хто ж хоче в мерське крісло і які шанси замінити там Кличка – читайте в матеріалі 24 каналу.
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► Олександр Дубінський
Олександр Дубінський – один із можливих кандидатів на мерське столичне крісло. Нещодавно він відзначився низкою скандальних висловлювань.
Олександр Дубінський / Фото "Вікіпедія"
Що таке праймеріз?Іншим словом – передвибори. Тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат як правило близький.
► Микола Тищенко
Також хоче в мери – Микола Тищенко. Він є власником топового ресторану "Велюр", який працював попри карантин. Тищенко не втрачає можливостей пропіаритись.
Микола Тищенко / Фото "112"
►Олександр Качура
До гри за місце під сонцем у Києві вступив ще один "слуга народу" – Олександр Качура. Він представив свою програму керування Києвом.
Першим зупиню схеми, які в нас є в КМДА. Тому що я хочу ввійти, а не вляпатись в історію,
– заявив Качура.
Олександр Качура / Фото Liga.net
► Ірина Верещук
Список кандидатів завершує Ірина Верещук. Вона єдина з учасників праймеріз має досвід управління – Рава-Руською на Львівщині.
"Маленьким містом керуєш, чи великим – закон про самоврядування один. Я знаю, що я справлюся", – наголосила Верещук.
Ірина Верещук / Фото 24 каналу
Умови проведення – невідомі
От тільки як саме відбуватимуться праймеріз поки ніхто не знає – лише замовили соціологічні опитування. Єдине точно – слово президента буде вирішальним.
Експерти кажуть, що навряд чи Зеленський захоче висувати від своєї партії антирейтингових кандидатів. Ще й напротивагу чинному меру Віталію Кличко, який має досить високу підтримку. Утім, експерти вважають, що це навіть не остаточний список.
Сильний кандидат "Слугам народу" потрібен, оскільки лідерські рейтинги корелюватимуться з рейтингом політичної сили й навпаки. Відповідно, виставити слабкого кандидата – це знизити свої шанси на проходження в місцеву раду,
– вважає політолог Олег Саакян.
План "Б"
Політолог Володимир Фесенко не виключає, що в президентській партії готові, у разі програшу битви за Київ, співпрацювати з Кличком.
"Союз між Кличком і командою президента – саме в питанні створення спільної коаліції в новій Київраді. І це вигідно для обох. Кличко менше буде залежний, тому що якщо буде союз із Порошенком, то це буде створювати протистояння з офісом президента", – наголосив Фесенко.
І тоді можливий план "Б", який спрацював ще минулої осені: розділення посад міського голови й очільника Київської міськдержадміністрації. Це не вигідно ані Кличку, ані "Слугам", ані самим киянам.
Дивіться відео сюжету 24 каналу про праймеріз та кандидатів від "Слуги народу":