У Празі сотні людей влаштували протест через обмеження для невакцинованих

У столиці Чехії 22 листопада кілька сотень людей вийшли на мітинг. Люди протестували проти введених урядом обмежень щодо невакцинованих від коронавірусу.

Демонстранти вийшли на вулиці Праги ввечері 22 листопада. Вони вимагали свободи для нещеплених і голосно скандували про це.

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Протест через вакцинацію у Празі

Протестувальники принесли плакати з фотографіями політиків, зокрема прем'єр-міністра Андрея Бабіша, міністра охорони здоров'я Адама Войтеха та провідних епідеміологів. Їх люди називали зрадниками.

Учасники мітингу не підтримують ініціативу уряду Чехії про обмеження щодо нещеплених людей.

До слова, на відміну від недавніх мітингів у Нідерландах та Бельгії, цей протест був мирним. Крім того, акція зібрала менше прихильників, ніж аналогічна тиждень тому.



Протест через вакцинацію у Чехії / Фото iDnes

Нові коронавірусні обмеження у Чехії

З 22 листопада у Чехії почали діяти нові коронавірусні обмеження. Людям, які не пройшли вакцинацію, більше не дозволяють показувати негативні результати тестів на коронавірус для відвідування громадських заходів, барів та ресторанів, перукарень і музеїв.

У заклади пускають лише вакцинованих або тих, хто недавно перехворів на COVID-19.

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