У Празі відбулася акція на підтримку України: активісти зобразили вбитих у Бучі
Джерело:телеграм-канал "Труха"
Жителі майже всіх країн світу намагаються у різний спосіб підтримати українців. Одним із них є акції, які мають на меті показати звірства росіян на території України.
Громадяни Чеської Республіки також влаштували акцію на підтримку України.
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У Празі відбулася акція на підтримку України
Так, у Празі близько 50 людей зобразили вбитих у Бучі – вони лягли на землю прямо посеред вулиці перед посольством РФ.
Щоб яскравіше показати картини звірств у Бучі, вони облили вулиці "кров'ю", які нібито течуть з "трупів".
У Празі активісти акції зобразили вбитих у Бучі / Фото з телеграм-каналу "Труха"
У Празі відбулася акція на підтримку України / Фото з телеграму "Труха"
У Празі активісти акції зобразили вбитих у Бучі / Фото з телеграм-каналу "Труха"
Зауважимо, раніше у подібний спосіб продемонстрував дії Росії у Бучі активіст у Москві – активіст ліг на землі зі зв'язаними руками білою стрічкою.