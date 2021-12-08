Предметна і конструктивна, – Путін про розмову з Байденом

Володимир Путін схарактеризував свою розмову з Джо Байденом 7 грудня як предметну та конструктивну. Президент країни-агресорки заявив, що важливо продовжити діалог.

Очільник Кремля заявив, що російська сторона упродовж тижня представить США свої пропозиції у безпековій сфері. Зокрема, діалог продовжать у сфері кібербезпеки.

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Розмова з Байденом була відкритою, предметною та конструктивною,

– зауважив російський президент.

Путін побідкався через НАТО

Путін не зміг втриматися від чергової згадки про НАТО. Він зізнався, що обговорював з Байденом "дуже чутливу" для Росії тему – розширення Альянсу на Схід. Зокрема, шляхом долучення України.

Путін ще раз спробував заявити, що це – начебто неприпустимо. Очільник країни-агресорки заявив, що постійно попереджує про це усіх.

Позиція Байдена – непохитна

Під час розмови з Путіним президент США Байден наголосив: ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами. Відповідну заяву зробила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Політикиня наголосила, що лише НАТО та Україна можуть ухвалювати рішення щодо цього питання.

Політикиня наголосила, що лише НАТО та Україна можуть ухвалювати рішення щодо цього питання. Жодна інша сторона не може мати права голосу.

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