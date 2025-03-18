Представник Путіна після переговорів з Трампом заявив, що світ "став безпечнішим місцем"

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. У Кремлі прокоментували телефонну розмову політиків.

Зокрема, представник диктатора Кирило Дмитрієв, який представляв російську сторону на переговорах між Росією та США в Саудівській Аравії, вважає, що сьогодні світ "став безпечнішим місцем". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дмитрієва.

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