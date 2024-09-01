Кислиця зробив цікавий натяк: чому Лавров може опинитись в зоні ризику

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця ввечері 31 серпня написав неоднозначний твіт про очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова, де натякнув на його можливу смерть. Кислиця має дипломатичні зв'язки, тому сприймати його повідомлення як завуальоване не варто.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що виключати варіант смерті через хворобу чи старість не можна. Крім того, Лавров через відданість Владіміру Путіну може опинитись у ризикованій ситуації.

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Чому Лавров може опинитись в зоні ризику

Політолог пояснив, що всі представники російської політичної чи економічної еліти – люди не молоді, їм усім за 60 чи 70. Відповідно, всі перебувають у такому стані, що у будь-який момент з ними може трапитись що завгодно. Тому не можна виключати, що повідомлення від Кислиці є просто завуальоване.

Пан Кислиця має дуже непогані зв'язки в дипломатичних колах, тому це цілком можлива історія. Тепер чекаємо і спостерігаємо,

– зауважив Рейтерович.

Політолог розповів, що вже давно ходили чутки про те, що Лавров хотів піти з посади через незадовільний стан здоров'я. Однак Владімір Путін буцімто не дозволив йому звільнитись.

Виключити варіант, що Лаврова може хто прибрати теж не можна. Вся російська політика зараз йде за цікавим принципом – якщо виникають сумніви, що ти неефективно та неактивно виконуєш свої завдання, тебе можуть прибрати.

Останнім часом є посилення внутрішньої боротьби в середовищі російської влади, Лавров володіє певним обсягом інформації, яка виходить за межі широкодоступності.

Може бути таке, що якась російська група інтересів, яка є в російському політикумі, не дуже хоче, аби Лавров залишався живим,

– зазначив Рейтерович.

Ще одним важливим моментом є те, що Лавров не належить до конкретної групи, в нього все пов'язано лише з Путіним. Це може бути причиною, чому він опиняється в зоні ризику.

Знаючи росіян, не можна відкидати будь-які сценарії щодо віку, хвороби чи спроби "очистити" крісло, щоб потім посадити туди свою людину,

– додав політолог.