Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко прибула до Швейцарії. Туди її запросили для виступу на шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів. Це може дещо означати для України.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", громадський діяч Валерій Клочок, зазначивши, що Матвієнко є частиною команди Володимира Путіна. Проте, на його думку, це надто голосно сказано, адже якщо вона побачить для себе якусь вигоду у припинені російсько-української війни, то одразу почне кричати, що кремлівський диктатор є злочинцем.

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Чому Матвієнко могли запросити до Швейцарії?

Валерій Клочок зауважив, що візит голови Ради Федерації до Швейцарії є дійсно дивним, проте не варто забувати, що це частково нейтральна країна.

Метою візиту Матвієнко до Швейцарії є розмова про те, наскільки реальною є зміна позиції Кремля щодо припинення російсько-української війни,

– припустив він.

Громадський діяч вважає, що цей візит не є чимось катастрофічним, адже Швейцарія заявила про готовність прийняти переговорну делегацію від Росії та України.

Тому ситуація зараз трішки змінилась. Інше питання, якими будуть рішення Кремля?

– додав він.

Зазначимо, в Женеві стартувала Всесвітня конференція спікерів парламентів, на яку прибула і російська делегація на чолі з Валентиною Матвієнко. В українському МЗС різко розкритикували її присутність, наголосивши на персональній відповідальності за агресію проти України. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що замість міжнародних заходів Матвієнко має постати перед трибуналом у Гаазі.