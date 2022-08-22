У мережі обурюються “рабовласницькою заставою” Свириденко у 200 000 гривень для виїзду за кордон

У соцмережах спалахнув скандал після того, як стало відомо про запровадження першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко ініціативи випускати військовозобов'язаних за кордон за умови внесення застави у 200 тисяч гривень. Це обурило українців.

Згідно з ініційованим та пролобійованим нею рішенням Кабінету Міністрів, з 1 вересня представникам бізнесу дозволять виїжджати за кордон у тижневе відрядження за умови виконання низки вимог. Одна з них – застава у 200 тисяч гривень, інформує 24 канал. Термін, на який можна буде залишити Україну, становить до 7 днів включно.

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Реація соцмереж на ініціативу Свириденко

"Це смішно і плачевно. Депутати роблять тільки для себе. То держслужбовці у відпустку їдуть, тепер бізнес із захмарною зарплатою... Тобто ФОПи у прольоті та і звичайні працьовиті українці – теж у прольоті... Розчарована!" – написала Галина Єрмоленко.

"Рабовласники на марші", – коротко прокоментував нововведення Павло Себастьянович.

“Слуги народу" себе відчули просто феодалами”, – погодився з ним Олександр Кравченко.

“Ну так. І 200 тисяч застави. Так і напишіть: багатим українцям набридло сидіти без моря, Віденської опери та міланського шопінгу. Нехай біднота воює, а забезпечені українці нарешті поїдуть тусити. Все як зазвичай”, – констатував Дмитро Богдан.

“Нічого нового. Бідні воюють і гинуть, багаті тікають…” – підкреслив Степан Петрович.

А що про ініціативу думають експерти

Експерти також скептично оцінюють користь цієї ініціативи для бізнесу.

"Банки почнуть видавати кредити у сумі 200 тисяч для застави під виїзд. Ось і довгоочікуване стимулювання кредитування", – зіронізував колишній народний депутат і член ради Нацбанку Василь Горбаль.

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