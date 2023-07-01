Представники "тіньової влади" Росії вперше в історії прийняли акт покаяння перед Європою

Представники так званої "тіньової влади" Росії прийняли та оголосили акт покаяння за воєнні злочини їх країни та чинної влади перед Україною та Європою.

Про це заявили учасники пресконференції Укрінформу на тему: "Деколонізація та майбутнє постросійського простору: криза відносин імперської метрополії та регіонів-колоній", інформує 24 Канал.

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Представник "Съезда народных депутатов" Росії Олексій Барановський наголосив, що хтось нарешті мусив визнати помилки та покаятись у злочинах Російської злочинної імперії.

Зрілість політика в тому, щоб визнавати не просто помилки, а злочини. Так, це зробили не ми, це зробили до нас – "путінці", радянська влада, але хтось мусить про це сказати одного разу. Сьогодні ми кажемо слова покаяння перед Україною,

– заявив Олексій Барановський.

В Росії формується реальна опозиція

Він також додав, що "не існує ніякої російської ліберальної опозиції, є російські емігранти, які мешкають у Європі".

"Є лише одна опозиція – збройна, це "Легіон свободи Росії". Це справжня опозиція. І є "Съезд народных депутатов" Росії як політичне крило збройної опозиції. Саме "Легіон" і буде вирішувати долю Москви, а регіони вирішать свою долю самі", – зазначив Барановський

Російські ліберали на Заході становлять більшу загрозу, аніж Путін

Також у ході пресконференції прем'єр-міністр уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв заявив, що так звані російські ліберальні опозиціонери, які перебувають на Заході, становлять більшу загрозу, аніж диктатор Путін, бо своїми заявами про потенційні загрози розпаду країни дезорієнтують західну громадськість і насправді прагнуть зберегти Російську імперію.

Він також прокоментував заколот Пригожина, за його словами, це була лише гра на користь того самого Путіна.

В Росії є колективний Путін і це система. Не було ніякого заколоту, це була спецоперація по посиленню режиму Путіна. Якщо ми хочемо позбутись цієї загрози, ми маємо зробити усе, щоб Україна виграла,

– заявив Закаєв.

Він також зазначив, що для Чечні наразі нічого не зміниться. Бо, за життя Путіна жодних змін у політиці Кадирова не буде, він залишиться вірним сателітом очільника Кремля, якому зобов'язаний усім, що має.