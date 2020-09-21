Представників 11 партій викликали на допит через фінансову звітність
Представники 11 партій отримали офіційні листи від Національного агентства з питань запобігання корупції із запрошенням на допит. Їх турбують питання щодо можливих порушень у фінансовій звітності.
Про це повідомили на офіційній сторінці НАЗК. Там оприлюднили список цих осіб.
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Загалом Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 13 осіб, щоб вони надали пояснення щодо можливих порушень вимог таких законів:
- "Про запобігання корупції";
- "Про політичні партії в Україні".
Зокрема, щоб з'ясувати обставини можливих порушень під час подання фінансової звітності, запросили на допит таких представників політпартій:
- Ігор Смешко з партії "Сила і Честь";
- Олександр Омельченко – партія "Єдність";
- Володимир Тищенко – партія "Сила Людей";
- Андрій Товстий з "Народної опозиції";
- Наталія Костюченко з партії "Діло";
- Валентин Зубов з "Народно-трудового союзу України";
- Юрій Стельмащук – партія "Український дім";
- Олександр Клюс – "Українські соціал-демократи";
- Антон Котвіцький – "Соціал-демократична партія";
- Олександр Лузан – "Слов'янська партія";
- Олег Шаповал – партія "Нова сила”.
В агентстві відзначили, що напередодні ці особи отримали офіційні запрошення.
Також повторно запросили народного депутата Олександра Герегу. А у зв'язку зі встановленими ознаками недостовірного декларування покликали колишнього прокурора Олександра Якубця.