Представники 11 партій отримали офіційні листи від Національного агентства з питань запобігання корупції із запрошенням на допит. Їх турбують питання щодо можливих порушень у фінансовій звітності.

Про це повідомили на офіційній сторінці НАЗК. Там оприлюднили список цих осіб.

Зверніть увагу Уряд схвалив проєкт антикорупційної стратегії: деталі

Загалом Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 13 осіб, щоб вони надали пояснення щодо можливих порушень вимог таких законів:

"Про запобігання корупції"; "Про політичні партії в Україні".

Зокрема, щоб з'ясувати обставини можливих порушень під час подання фінансової звітності, запросили на допит таких представників політпартій:

Ігор Смешко з партії "Сила і Честь";

Олександр Омельченко – партія "Єдність";

Володимир Тищенко – партія "Сила Людей";

Андрій Товстий з "Народної опозиції";

Наталія Костюченко з партії "Діло";

Валентин Зубов з "Народно-трудового союзу України";

Юрій Стельмащук – партія "Український дім";

Олександр Клюс – "Українські соціал-демократи";

Антон Котвіцький – "Соціал-демократична партія";

Олександр Лузан – "Слов'янська партія";

Олег Шаповал – партія "Нова сила”.

В агентстві відзначили, що напередодні ці особи отримали офіційні запрошення.

Також повторно запросили народного депутата Олександра Герегу. А у зв'язку зі встановленими ознаками недостовірного декларування покликали колишнього прокурора Олександра Якубця.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський заявив у НАЗК, що порушив закон, не задекларувавши зміни у майновому стані. Про це він поінформував і НАЗК, заявивши про готовність понести покарання. Він вже відреагував на петицію з вимогою його відставки через невнесення даних у декларацію.