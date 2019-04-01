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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти

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      Спасибо Зеленскому, что не Бойко
      Спасибо Зеленскому, что не Бойко / Главред

      Я понимаю, что рано подводить итоги, пока в ЦВК еще считают. Но есть два показательных момента, которые нужно отметить.

      1. Помню, что сторонники Порошенко были почему-то убеждены, что военные чуть ли не стопроцентно поддерживают действующего президента. Пропаганда раскручивала мем "Вы тут наголосуете, а нам потом по кущерям с автоматами бегать".

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      Но тут пришли первые данные со спецучастков на Донбассе. И выяснилось, что армия голосует примерно так же, как и народ. То есть, много голосов за З, но есть и за П, и даже за Б, и за Ю. Какая неожиданность, правда? "Народ не тот, так еще и армия не та".

      2. Полный провал кандидатур Ахметова. Даже в Мариуполе, например, почти ничего не набрали Вилкул и Ляшко, как и в целом по стране. Ну и явно президенту поддержка Рината не много дала. И теперь даже непонятно, кем Ахметов будет обеспечивать поддержку своих активов в политикуме.

      Ну а в целом, признаюсь честно: я очень доволен результатами этих выборов. Все могло быть гораздо хуже – в случае, если бы не выдвинулся Зеленский. По сути, ведь он отбирал голоса не у Порошенко, а у пророссийского Бойко и только потом у Юли (опять же, смотрю результаты по Донбассу, где Зеленский дышит Бойко в спину, а в Харькове опережает). И пусть те, кто сейчас морщат носы, "пакуют чемоданы", и рассуждают о 30% "зебилов", просто представят себе второй тур Бойко – Порошенко.

      А ведь сейчас видно, что это был реальный сценарий (на который, к слову, работали и политтехнологи П, потому что он обеспечивал стопроцентную победу их клиента). Который запускал в свою очередь выгодный России и самоубийственный для нас сценарий противостояния Запада и Востока.

      Так что я хочу искренне поблагодарить Зеленского за его авантюру – может быть, как раз "зебилы" отодвинули нашу "безнадежную страну" от края пропасти.

      Автор: Андрей Дихтяренко

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Публікації Новини політики Володимир Зеленський Юрій Бойко Рінат Ахметов
      Джерело: Facebook
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