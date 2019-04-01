Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти

Я понимаю, что рано подводить итоги, пока в ЦВК еще считают. Но есть два показательных момента, которые нужно отметить.

1. Помню, что сторонники Порошенко были почему-то убеждены, что военные чуть ли не стопроцентно поддерживают действующего президента. Пропаганда раскручивала мем "Вы тут наголосуете, а нам потом по кущерям с автоматами бегать".

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Но тут пришли первые данные со спецучастков на Донбассе. И выяснилось, что армия голосует примерно так же, как и народ. То есть, много голосов за З, но есть и за П, и даже за Б, и за Ю. Какая неожиданность, правда? "Народ не тот, так еще и армия не та".