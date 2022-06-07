Прекрасна робота Повітряних сил: авіація знищила окупантів і склади, а ППО – черговий "Орлан"

Минулої доби, 6 червня, група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках.

Прикривали наші штурмовики та бомбардувальники українські винищувачі.

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Внаслідок професійних дій пілотів вдалося знищити:

бойові броньовані машини,

до 12 осіб живої сили противника.

А також уразити логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами. Підрозділи протиповітряної оборони ліквідували 2 безпілотники "Орлан-10".

Зауважимо, що внаслідок злагоджених дій наших бійців, окупанти не дорахувалися однієї ракети. Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зараз, буквально о 7:30 наші ППО збили ракету. Наша армія – молодці. Вони воюють та дають відсіч ворогу, завдаючи суттєвих втрат,

– зазначив голова Запорізької ОВА.

Досягнення наших ЗСУ

Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога, знищивши:

1 танк,

3 артилерійські системи,

2 бойові броньовані машини,

1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до 7 червня втрати ворога склали 31 360 осіб. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 110 окупантів.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ упродовж доби 3 червня також були "на висоті". Вони тричі атакували скупчення росіян на Херсонщині. Це відбулося під Іванівкою, а також у районі Солдатського та Давидового Броду. Тоді оборонцям Півдня вдалося ліквідувати 19 російських окупантів.

Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією завдано ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду,

– повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Важливо – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 7 червня: дивіться відео