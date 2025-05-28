Зеленський нібито перервав візит до Німеччини: Spiegel розігнав "сенсацію" – в ОП відреагували

Низка ЗМІ повідомила, що президент Володимир Зеленський не поїде на церемонію нагородження премії Карла Великого в Аахені. Він нібито оперативно змінив свій план візиту до Німеччини.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Чому Зеленський не поїде на нагородження Урсули фон дер Ляєн

Президент України цьогоріч планує відвідати церемонію нагородження президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Він прибув до Німеччини, щоб зустрітися з представниками влади в Берліні. Далі він за планом мав летіти до Дюссельдорфа, а звідти до Аахена. Але журналісти повідомили, що через нарощування військ у Сумській області ці плани, ймовірно, довелося змінити.

У 2023 році Зеленського та всіх українців також нагороджували премією Карла Великого. Тоді президент поїхав до Аахена, аби представити Україну та від імені громадян отримати нагороду.

Джерела видання в службі безпеки повідомили, що "через серйозну ситуацію в Україні Володимир Зеленський повернеться до Києва".

Очевидно, Зеленський вважав недоречним відвідувати святковий захід за кордоном, враховуючи ситуацію. За даними українських джерел, Росія зібрала близько 50 000 військовослужбовців для можливого наступу на північний схід України,

– пишуть журналісти Spiegel.

Однак свої плани візиту до Німеччини президент України не змінює. Джерела 24 Каналу в Офісі Президента України повідомили, що інформація про те, що Зеленський скасував візит до німецької землі Північний Рейн – Вестфалія через наступ на Сумщину, не відповідає дійсності.

Spiegel варто ретельніше перевіряти, що їм розповідають,

– сказав радник президента України Дмитро Литвин.

У вівторок, 28 травня, він провів переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом та домовився про нові зобов'язання щодо військової підтримки. Також Зеленський зустрівся з главою держави Франком-Вальтером Штайнмаєром і президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер. Увечері літак Зеленського вилетів з країни. Журналісти Суспільного дізналися, що візит президента до Німеччини був одноденний, а другий день і не передбачався.

Зазначимо! Одну з найстаріших премій Карла Великого присуджують за роботу на службі європейського об’єднання. Українського президента та громадян нагородили за "боротьбу за захист не лише суверенітету своєї країни та життя її громадян, а й Європи та європейських цінностей". Таку ж нагороду отримували й інші європейські лідери.