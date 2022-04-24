Прем'єр Австралії назвав військову базу Китаю на Соломонових островах "червоною лінією"

Скотт Моррісон заявив, що спроба Китаю збудувати військову базу на Соломонових островах стане "червоною лінією" для Австралії та США. Однак не сказав, якою саме буде раекція.

Таким чином австралійський прем'єр-міністр відреагував на угоду про безпеку між Китаєм і Соломоновими островами. Адже не зрозуміло, що вона означатиме для тихоокеанських країн, особливо якщо Пекін використовуватиме її для розширення своєї військової присутності в регіоні.

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Це загальне занепокоєння не тільки Австралії, але й Австралії та регіональних урядів, особливо таких місць, як Фіджі ТА Папуа-Нова Гвінея. Працюючи разом з нашими партнерами в Новій Зеландії і, звичайно ж, в США, я поділяю ту ж "червону лінію", що і Сполучені Штати, коли справа доходить до цих питань. У нас не буде китайських військово-морських баз в нашому регіоні на порозі,

– зазначив Скотт Моррісон.

Водночас політик не сказав, як відреагує, якщо "червона лінія" буде перетнута й Китай дійсно перейде до створення військової бази. Замість цього австралійський прем'єр-міністр розповів, що глава уряду Соломонових островів Манасія Согаваре запевнив його, що цього не станеться.

Угода Китаю та Соломонових островів

Пакт, про який було оголошено раніше цього місяця, розглядається як велике вторгнення Китаю в багату ресурсами частину Тихого океану, де США вже давно мають домінуючий вплив разом з союзниками Австралією та Новою Зеландією.

Пекін заявив, що пакт допоможе Островам підтримувати громадський порядок і справлятися зі стихійними лихами. У ньому мовиться про те, що це не становить небезпеки для Сполучених Штатів, а також ніяк не підірве регіональний світ.

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