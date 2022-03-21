Прем'єр Чехії назвав єдиний спосіб зупинити Путіна

Прем'єр Чехії вважає, що є лише один спосіб, що зупинити Володимира Путіна та війну, яку той розпочав в Україні. Мовиться про санкції.

Ці санкції мають бути чіткими. Петр Фіала наголосив, що кожна країна має дотримуватися єдиного підходу.

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Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна,

– заявив Фіала.

Політик наголосив, що російська армія спустошила український Маріуполь. Зараз весь світ бачить, що Путін здійснює військові злочини і як через нього гинуть невинні люди.

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