Прем'єр Чехії впевнений, що Росія причетна до вибухів у Врбетіце

Чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш висловився щодо вибухів у Врбетіце. Він переконаний, що до них причетні російські спецслужби.

Інших версій, за його словами, чеська влада не розглядає. Мовляв, ті, хто говорить про інші причини трагедії, чинять погано.

Раніше Сенат Чехії хоче відсторонити президента Земана, уряд – проти

"Ми впевнені, що це було акцією саме російських шпигунів. Якщо хтось говорить щось інше, то це не є добре", – підкреслив чеський урядовець. Бабіш зауважив, що 28 червня поспілкується про розбіжності у поглядах щодо версій з главою держави Мілошем Земаном. Раніше чеський президент заявив, що, на його думку, потрібно розглядати різні версії подій у Врбетиці.

Вибухи у чеському Врбетіце: що відомо

Раніше Чехія звинуватила Росію у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце 2014 року, що призвели до значних руйнувань та загибелі 2 місцевих жителів.

До організації вибухів можуть бути причетними російські агенти "Петров" та "Боширов", які брали участь в отруєнні російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки.

Крім цього, Прага вислала 18 російських дипломатів. У відповідь Москва оголосила персонами нон-грата 20 співробітників чеського посольства.

Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російських дипломатичних представництв. Російських послів також вислала Словаччина, Румунія, Польща та країни Балтії.