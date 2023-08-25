Естонці – за відставку прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка: що відомо про скандал

Очільниця уряду Естонії втрапила у скандал. Її чоловік має частку в компанії, яка перевозила вантажі до Росії після вторгнення в Україну. Більшість опитаних громадян цієї країни виступили за відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас.

Росіяни давно є токсичними для світу. З ними намагаються не мати справ, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну. Кожен випадок співпраці з Росією привертає увагу суспільства. Про скандал із Каєю Каллас пишуть естонські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У чому справа

Транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку естонської прем'єрки Арво Халліку, під час повномасштабного вторгнення продовжила перевозити вантажі в Росію. Про це повідомила телерадіокомпанія ERR 23 серпня.

Гендиректор Stark Logistics Крістьян Крааг сказав, що вони практично нічого не перевозять у Росію – але не припинили перевезення повністю. Нібито переміщують складські залишки – товар, який не підпадає під санкції ЄС.

У нас є лише один естонський клієнт, якому ми допомагаємо виконати його попередні дійсні та законні міжнародні контракти з Росією, і це AS Metaprint. Ми не створюємо нових відносин з клієнтами для доставки в Росію,

– зазначили в компанії.

Metaprint є одним з найбільших європейських виробників сталевих аерозольних контейнерів. Заснована в 1995 році естонська компанія має заводи в Таллінні та Пярну, а також у Нідерландах і Росії.

Мартті Лемендік, генеральний директор Metaprint і мажоритарний акціонер Stark Logistics, розповів ERR, що з моменту вторгнення в Україну компанія отримала майже 30 мільйонів євро продажів у Росії. За його словами, була реалізована складна стратегія, щоб росіяни не перестали виплачувати кредити естонській компанії.

Ми спільно зі Stark Logistics домовилися, що всі вантажівки повертатимуться порожніми, без жодних послуг для потенційних російських клієнтів,

– каже Лемендік.

Хай там як, а дохід від росіян під час війни вони усе ж отримали.

До чого тут Кая Каллас

Вона позичила 350 тисяч євро компанії Novaria Consult, яка займається фінансовими інструментами. Єдиним акціонером компанії є Арво Халлік, а самій Novaria Consult OÜ належить 24,8% Stark Logistics AS і 30% Stark Warehousing OÜ.

Естонська прем'єрка вдень 23 серпня прокоментувала скандал, сказавши, що її чоловік не має бізнес-клієнтів серед російських підприємств.

У мого чоловіка є частка в логістичній фірмі. Він пояснив, що підприємство допомагає припинити виробничу діяльність у Росії одного зі своїх естонських клієнтів відповідно до законів і санкцій. Усі детальніші запитання необхідно ставити цим компаніям,

– сказала вона.

Що цікаво, раніше вона рішуче заявляла, що між державними підприємствами Росії та Естонії не має бути жодних бізнес-справ.

"Я, як і раніше, дотримуюся думки, що будь-яка торгівля і бізнес із Росією мають бути припинені, поки триває російське вторгнення на територію України", – підкреслила Кая Каллас.

У четвер, 24 серпня, Кая Каллас заявила, що дізналася про сумнівну діяльність чоловіка тільки у понеділок, але їй нема чого приховувати. Каже: не має детального уявлення про ділову активність чоловіка. Stark Logistics завершить свою діяльність у вересні.

Прем'єрка Естонії стверджує, що кредит був наданий Novaria Consult, "а це зовсім інша компанія". Також вона зазначила, що не бачить причин для відставки і хоче знати, в чому саме її звинувачують. За її словами, ні вона, ні її чоловік "не зробили нічого поганого".

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Як розвивалися події

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що як очільниця уряду Кая Каллас має пояснити громадськості те, що відбувається.

Юрген Лігі, віцеголова партії реформ, до якої належить Каллас, назвав ситуацію незручною. Від реакцій прем'єрки він "не в захваті". Центристська партія почне переговори про оголошення вотуму недовіри Каї Каллас.

25 серпня дві естонські газети вийшли із закликом до Каллас подати у відставку. Відповідно до соціологічних опитувань, більш ніж половина людей вважають, що прем'єрка має залишити посаду. Серед прихильників партії реформ таких 17%, серед опозиційних – понад 80%.

Чоловік Каї Каллас Арво Халлік оголосив, що продає усі свої акції в підприємстві Stark Logistics і йде з компанії.

25 серпня стало відомо, що наступного вівторка о десятій Каю Каллас хочуть бачити на засіданні спеціального комітету. Це буде екстрене засідання спецкомітету з питань держбюджетного контролю та спецкомітету з протидії корупції. Там будуть сама прем'єрка, генеральний директор Податково-митної ради Райго Уукківі, генеральний директор Metaprint AS Мартті Лемендік, генеральний директор Stark Logistics AS Крістьян Крааг та представник Державної аудиторської служби.