У Грузії хочуть арештувати главу партії Саакашвілі: прем'єр подав у відставку

Грузинський суд виніс рішення про арешт Ніки Мелія, очільника опозиційної партії "Єдиний національний рух". На тлі цих подій прем'єр-міністр країни подав у відставку.

Аби завадити силовикам затримати Мелію, в офісі політсили зібралися активісти. Відповідні фото опублікував на своїй фейсбук-сторінці Міхеїл Саакашвілі.

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Він наголосив, що там зібралися тисячі людей.

"Зокрема – ось ця молодь. Вони сповнені рішучості не дозволити спецпризначенцям та репресійній владі Грузії захопити лідера", – наголосив політик.



Що відбувається в офісі "Єдиного національного руху" / Фото з фейсбуку Саакашвілі

У чому звинувачують Мелію

Звинувачення стосуються справи про заворушення перед будівлею парламенту у червні 2019 року.

Ці події також називають "ніччю Гаврилова". Масові протести спалахнули проти експансії Росії в Грузію.

Політика звинувачують в організації та керівництві насильством під час протестів, а також – в участі у них.

Раніше парламент зняв депутатську недоторканність з політика. Йому обрали запобіжний захід у вигляді застави.

Проте сплатити її той відмовився. Після відповідного клопотання генпрокуратури суд змінив запобіжний захід на арешт.

Відставка прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після подав у відставку. Причина – розбіжності з командою щодо затримання Мелії. Про це чиновник заявив на брифінгу 17 лютого, повідомляє "Грузия Online".

Я вирішив піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію у політичному просторі нашої країни,

– пояснив він.

Й наголосив, що конфронтація між грузинськими політичними силами є найбільшим ризиком для майбутнього економічного розвитку країни та подолання всіх видів криз.