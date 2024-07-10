Індія дрейфує до Заходу: що показав візит Моді в Росію

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав в Росію для візиту з Владіміром Путіним 8 липня. Попри це Індія старається підтримувати демократичні цінності Заходу.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, голова адвокаційно-аналітичної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що Моді висловив занепокоєння щодо удару по дитячій лікарні "Охматдит" російському диктатору. Ще одним важливим чинником є співпраця Росії з Китаєм. який є ворогом Індії.

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Що показав візит Моді в Росію

За словами політолога, в Індії вибори на посаду президента здійснюються лише за демократичними нормами, у них немає загрози узурпації влади. Моді є представником націоналістичної партії, яка будує свою ідеологію на захисті індуїзму та бореться з мусульманством. Хоча певна частина індійців говорить, що в країні відбувається занепад демократичних цінностей, вони все ще існують.

В Індії своє розуміння гостинності. Тому спершу Моді обіймається з Путіним, а потім на пресконференції говорить, що його серце розбивається через вбивства невинних дітей, мовиться про удар по "Охматдиту". Після цього російський диктатор був розгублений.

Мені здається, що індійського прем'єра наздогнала карма. Вони мають визначити, чи будуть шалені прибутки від російської нафти, яка замішана на крові. Індія останнім часом все ж дрейфує ближче до західних цінностей,

– пояснив Рибачук.

Політолог розповів, що Китай є віковічним ворогом Індії, у них була не одна війна. Оскільки Путін з Сі Цзіньпіном зараз тісно співпрацюють, Індія тягнеться до Заходу.

Цей візит прем'єра Індії був дуже невдалим. Краще подібні речі(обстріл дитячої лікарні – 24 Канал) відбулись під час візиту Орбана в Київ, щоб він тут посидів в сховищі, подивився на те, що відбувається серед білого дня в столиці й тоді поїхав з враженнями до Путіна та Сі Цзіньпіна,

– зауважив Рибачук.