Прем'єр Канади захворів на COVID-19
Джерело:Джастін Трюдо у твітері
Джастін Трюдо 31 січня інфікувався коронавірусом. Він пішов на самоізоляцію.
Відповідно до загальнодержавних правил, політик протягом наступного тижня працюватиме вдома. Про це прем'єр-міністр Канади повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.
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Сьогодні (31 січня – 24 канал) у мене був позитивний тест на COVID-19. Я почуваюся добре,
– зазначив Джастін Трюдо.
Глава канадського уряду закликав вакцинуватися та робити бустерні дози щеплення проти інфекції.
Ситуація з коронавірусом у Канаді
- захворіли – 3 036 011 людей;
- одужали – 2 771 576 громадян;
- померли – 33 722 пацієнти.
Текст публікації Джастіна Трюдо:
Сьогодні вранці у мене був позитивний тест на COVID-19. Я почуваюся добре та цього тижня продовжу працювати віддалено, дотримуючись рекомендацій громадського здоров'я. Всім, будь ласка, зробіть щеплення.