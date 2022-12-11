Прем'єр Косово закликав місію НАТО прибрати барикади сербів: Вучич збирає терміновий Радбез
Джерело:Kosovo Online
Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звернувся до місії НАТО. Він попросив прибрати барикади на дорогах, які 10 грудня встановили на півночі частково визнаної держави серби.
Альбін Курті наголосив, що такий вчинок з боку сербів є неприйнятним і не має повторюватися.
До слова Нова хвиля загострення: Сербія заявляє, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі
У Косово вимагають втрутитися НАТО
"Ще раз закликаємо KFOR (сили НАТО в Косово – 24 канал) гарантувати свободу пересування. KFOR у Косово за мирну та безпечну обстановку, що також означає свободу пересування без дискримінації,
– заявив Курті.
Глава косовського уряду наголосив, що "блокування руху, блокування доріг загального користування важкими транспортними засобами з метою перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина банд по поліції та поліції EULEX (місії ЄС у Косово – 24 канал) не тільки неприпустима, а й не повинна повторитися в майбутньому".
Реакція Сербії
Після цієї заяви президент Сербії Александар Вучич вирішив скликати засідання Ради національної безпеки. Як повідомляє RTS, засідання відбудеться 11 грудня о 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським).
ЗМІ зазначають, що таке рішення глава держави ухвалив після того, як Альбін Курті нібито пригрозив до місії НАТО для того, щоб зняти барикади, які серби встановили на півночі частково визнаної держави.
Що цьому передувало
- На півночі Косова 10 грудня розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Все через затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантича.
- Його затримали 10 грудня, коли він повертався з Сербії до Косова разом зі своєю дружиною. Співробітники поліції частково визнаної держави відвезли його на поліцейську базу, що розташована на півночі Косова.
- Серби на знак протесту проти цього арешту 10 грудня збудували барикади на кількох шляхах, що ведуть до сербських міст. Косовська поліція заблокувала Яринє й Брняк, пункти перетину кордону з Сербією. На шляхах патрулюють сили КФОР й міжнародна поліція.
- Директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович заявив, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі. Після цього він звернувся до Євросоюзу.