Нафта, мир і дружба з Путіним: для чого Моді їде в Україну і як це вплине на стосунки з Індією

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23 серпня 2024 року Київ відвідає прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Це не лише перший візит до нашої країни для самого прем'єр-міністра з початку повномасштабного вторгнення, але й загалом перша подібна подія в історії українсько-індійських відносин.

Проте відбувається цей візит далеко не на найкращому тлі. На початку липня Моді відвідав Москву, де з Путіним обмінювався дружніми звертаннями саме в той час, коли росіяни завдавали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по лікарні "Охматдит". Тоді президент Володимир Зеленський розкритикував Нарендру Моді, але зараз очільник індійського уряду їде в Київ.

Про історію українсько-індійських відносин, намагання Індії бути "десь посередині" та перспективи від візиту Моді до України читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Позиція Індії щодо війни в Україні

Індія утримується від окреслення чіткої позиції щодо війни в Україні, посилаючись на нейтралітет, але водночас тамтешнє керівництво робить антивоєнні заяви. До прикладу, прем'єр-міністр країни Нарендра Моді під час зустрічі з Владіміром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді у вересні 2022 року дав чітко зрозуміти, що Нью-Делі підтримує мирне врегулювання та наголошує на необхідності діалогу.

Однак цю заяву чимало експертів назвали радше закликом до Путіна про якнайшвидше припинення війни. І не через те, що гинуть українці чи через те, що Росія руйнує цілі міста. А через власні економічні інтереси. Індія зацікавлена у припиненні війни, щоб світ почав боротьбу з наслідками економічної кризи та, відповідно, індійська економіка продовжувала зростати ще більшими темпами.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді перебуває впри владі з 2014 року – тобто майже від початку російсько-української війни.



Дії Кремля уряд Моді жодного разу не засудив, а в липні 2024 року під час візиту до Москви глава індійського уряду назвав російського диктатора своїм другом. Путін висловлювався так само і щодо Моді.



Моді та Путін під час візиту індійського прем'єра у Москву в липні 2024 року / Фото GettyImages

У якому питанні Індія більш рішуча – так це в тому, що стосується ядерної загрози. Ще коли в жовтні 2022 минулого року тодішній російський міністр оборони Сєргєй Шойгу телефонував міністру оборони Індії Раджнатху Сінгху, щоб розповісти йому свої казки про "українську брудну бомбу", індійський посадовець наголосив на важливості утримання від застосування ядерної зброї, хоча сказав, що обидві сторони мають уникати цього.

Та Україна ще з 90-х років не є ядерною державою. А позиція Індії у цьому питанні є важливою, адже вона є однією з ядерних держав. Тож коли "ядерні" країни, яких вважають схильними до Москви, такі як Індія та Китай, роблять подібні заяви, це стримуватиме країну-терористку від необдуманих дій.

Водночас індійські компанії продовжують купувати російську нафту за зниженими цінами, адже вартість російської сировини суттєво знизилася після накладених на Росію санкцій. Крім того, Індія продовжує військову співпрацю з Росією.



Індійсько-російська компанія BrahMos Aerospace у 2023 році отримала замовлення на виробництво мобільних берегових комплексів BrahMos та ракет до них за контрактом на 207 мільйонів доларів.

В ООН Індія утримується від голосувань за резолюції, які засуджують дії країни-терористки в Україні, її воєнні злочини проти нашого народу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC назвав взаємини з Індією непростими. Попри те, що комунікація з індійською владою, за словами дипломата, відбувається у дружньому тоні, найбільшим подразником у перемовинах є питання російської нафти, яку країна продовжує купувати в колосальних об’ємах і, таким чином, даючи Росії прибутки. Звичайно, не такі, як країна-терористка отримувала до повномасштабного вторгнення, але все ж.

Крім того, за словами Кулеби, в Індії дуже багато зброї, зокрема й тої, яка дуже необхідна Україні, але Нью-Делі, заявляючи про нейтралітет, відмовляється надавати нам військову допомогу.

Індія, вочевидь, обрала "третій шлях" – намагання бути посередині у питанні конфлікту, який давно вже вийшов за межі України та Росії, щоб не ставати на бік агресора, але й не зазнавати економічних втрат від припинення співпраці з ним.

У світі чимало країн вирішили дотримуватися схожої позиції, наприклад Туреччина. Так, Анкара заявляє про підтримку суверенітету України та нашої територіальної цілісності. Так, ми отримуємо ударні безпілотники Bayraktar. Однак Туреччина зберігає економічні зв’язки з Росією. Крім того, за даними американських ЗМІ, ця співпраця дозволяє Росії знаходити шляхи для обходу санкцій.

Ностальгія за СРСР: якими є відносини Індії та Росії

Ваші мами чи бабусі точно полюбляли індійські фільми. Не сучасні, в яких Боллівуд перевершує усі можливі спецефекти, а ті, яким вже десятки років. Разом із французькими піснями це була чи не єдина іноземна продукція на телебаченні в СРСР.

Така інтеграція індійської культури у вигляді продукції кінематографа відбувалася на тлі зближення СРСР та Індії, що розпочалося у 50-их роках минулого століття. Радянський Союз активно підтримував Індію. Наприклад, у її протистоянні Індії з Китаєм Москва оголосила про нейтралітет, але фактично була на боці Нью-Делі. У війнах з Пакистаном СРСР повністю підтримував індійську сторону.

Після розпаду червоної імперії Росія не стільки намагалася бути наступницею СРСР, скільки залишатися нею, хіба що під іншою назвою та меншими територіями. Тому дружба Індії продовжувалася з Росією. У багатьох індійських еліт відносини з Росією викликають ностальгію за радянськими часами.

Індія, як ми вже згадали, тільки збільшила закупівлі нафти у Росії та продовжує співпрацю у військовій сфері, через що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєво зріс товарооборот між країнами – до 13,5 мільярда доларів США. І це тільки за 2022 рік. У 2024 році частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні становила рекордні 44%, збільшившись до 2,07 мільйона барелів на добу. За обсягами експорту російської нафти Індія уже обігнала Китай.

Хоча у військових питаннях Індія останніми роками більше намагається орієнтуватися на Захід – Ізраїль, США та Європу. Причина проста – сусіди. Пакистан і Китай – серйозні противники. Російські технології у порівнянні з західними – застарілі. Так, співпраця зі Заходом ще не витіснила Росію з ринку озброєння в Індії, але це вже показник.

Пакистан і Крим як камені спотикання: як розвивалися українсько-індійські відносини

Після розпаду СРСР, Україна почала самостійно формувати відносини з іншими країнами, у тому числі й з Індією. У перші роки відновлення незалежності в українсько-індійських відносинах буквально нічого не відбувалося. Київ, вочевидь, тоді не приділяв уваги цьому регіону.

А ось з 1996 року почалася нова сторінка у відносинах з Індією і не надто приємна. Україна продала велику партію танків Пакистану – сусіду Індії, між якими тривалий конфлікт, який час від часу вибухає у вигляді бойових зіткнень. Рішення Києва у Нью-Делі сприйняли вкрай негативно, тому впродовж наступних 6 років українсько-індійські відносини були фактично нульовими.

Та у 2002 році тодішній президент Леонід Кучма полетів до Індії. Там він запропонував допомогу в модернізації індійських літаків, суден і танків. Наприклад, станом на 2019 рік в Україні модернізували 55 індійських військово-транспортних літаків Ан-32Re.



Леонід Кучма в Індії / Фото GettyImages

Після візиту Кучми у відносинах з Індією відбулося пожвавлення, але наступним конфліктом стало питання Криму. Після окупації півострова Росією у 2014 році радник тодішнього індійського прем'єра з національної безпеки Манмохана Сінгха Шившанкар Менон назвав інтереси Росії "законними", що викликало критику з боку Києва.

Крім того, у грудні 2014 року до Індії прибув з візитом Владімір Путін, а разом з ним – колаборант та голова окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов. Те, що в Індії прийняли зрадника, неабияк обурило українську сторону, що знову призвело до погіршення відносин між країнами.

З 2016 року через інтереси українських компаній почалося відновлення зв’язків з Індією, адже Україна була зацікавлена у продажі аграрної продукції, чорних металів, добрив, зброї чи навіть у залученні індійського кінематографа до співпраці.

До 2021 року товарооборот між країнами зріс до 3,45 мільярда доларів, але усю цю співпрацю перервало російське вторгнення, яке заблокувало експорт українського продовольства морськими шляхами та зумовило повне зупинення військової співпраці.

Індія живе між двох вогнів

Міжнародні відносини Індії не прості. З одного боку Китай – стратегічний противник. Попри протистояння з Пекіном, Нью-Делі намагається уникати прямих конфронтацій, аж надто після останніх збройних сутичок, які відбувалися з 2020 по 2021 роки. Тоді обидві сторони втратили кілька десятків військових, а на індійській території була створена буферна зона на кордоні з Китаєм.

Китай, своєю чергою, також співпрацює з Росією, хоча також намагається дотримуватися нейтралітету у війні з Україною.

З іншого боку Пакистан, з яким сутички тривають з моменту проголошення незалежності від Великої Британії. Причиною конфлікту став регіон Кашмір. Оскільки британську Індію розподіляли за релігійним принципом, то території з переважно мусульманським населенням відійшли Пакистану, а індуїстським – Індії. Однак у Кашмірі ситуація була складнішою – більшість населення там мусульманське, а керували регіоном індуїсти, які виступали за приєднання до Індії.

Це призвело до трьох воєн Індії та Пакистану, в результаті яких Кашмір було розділено між країнами, але обидві не відмовляються від територіальних претензій на всю провінцію. Ситуацію ускладнює наявність ядерної зброї в обох держав.

Що цікаво, Пакистан у військовій сфері співпрацює більше з США, а Індія з Росією, але у Вашингтоні спрямовують свої зусилля на те, аби витіснити росіян з індійського ринку, а Пакистан до повномасштабного вторгнення проявляв інтерес до російського ринку.

Водночас ще у 2023 році західні ЗМІ повідомили, що Ісламабад надав Україні боєприпаси та навіть танки, але в червні 2024 країна не долучилася до Саміту миру у Швейцарії.

Загалом війна в Україні для Індії є дещо складною ситуацією, адже намагаючись утримати хороші відносини як і з Заходом, так і з Росією, Нью-Делі намагається проходити між вогнів.

Для чого Моді їде в Україну

В України та Індії не простий бекграунд відносин, проте зрушення відбуваються. Наприклад, перша зустріч Володимира Зеленського і Наренди Моді відбулася лише в травні 2023 року на полях саміту G7.



Зеленський і Моді під час саміту G7 у Токіо / Фото GettyImages

Проте зараз в Україну індійський лідер їде після критики з боку Володимира Зеленського.

Це величезне розчарування і руйнівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві найкривавішого злочинця у світі в такий день,

– заявив Зеленський після удару по "Охматдиту".

Наступного дня після удару по дитячій лікарні Нарендра Моді також зробив заяву:

Незалежно від того, чи це війна, конфлікт чи терористична атака, будь-якій людині, яка вірить у людство, боляче, коли є втрата життів, особливо коли помирають невинні діти, серце обливається кров’ю, і цей біль дуже страшний,

– наголосив Моді.

Однак у відповідь на слова Володимира Зеленського, МЗС Індії викликало українського посла, аби, ймовірно, висловити невдоволення. Крім того, Індія також відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

Здавалося б, після такого конфлікту жодної мови про новий етап міждержавних відносин не може бути мови, але Нарендра Моді вирішив їхати до Києва. Експерти та аналітики припускають, що основна мета цього візиту – "передати послання від Путіна", а також обговорити загалом питання мирних переговорів. Це відбувається на тлі посилення підтримки України після операції ЗСУ в Курській області.

Журналіст Віталій Портніков вважає, що візит Моді до України в День прапора та на тлі операції ЗСУ в Курській області є фактично помстою Москві. Ба більше, Нью-Делі таким чином прагне продемонструвати свою незалежність у формуванні зовнішньої політики.

Крім того, експерти прогнозують, що також Нарендра Моді та Володимир Зеленський обговорять роль Індії у повоєнній відбудові та підтримку гуманітарних ініціатив, позаяк Нью-Делі має за що дякувати українцям: навесні 2022 року Україна, Польща та Індія організували спільну операцію з евакуації індійських студентів з зони бойових дій.

В Офісі Президента повідомили, що лідери країн підпишуть двосторонні документи, проте станом на зараз немає жодних деталей щодо того, про яку сферу співпраці йдеться.

Що можна сказати точно – візит Моді до Києва не змінить індійсько-російських відносин, проте має усі шанси змінити індійсько-українські. Нарендра Моді, вочевидь, своїм візитом після зустрічі з Путіним прагне продемонструвати намір будувати зв'язки з країнами Заходу, а оскільки зараз єдність цих держав полягає в підтримці України, то зробити це індійський прем'єр прагне саме в Києві.

Чи можна говорити про ймовірність швидкої зміни ставлення до України? Індійські друзі мене вибачать, коли я скажу, що Індія нагадує великого слона. А великий слон завжди повертається повільно. Тому якихось швидких змін в позиції Індії, в її риториці, очікувати не варто. Але Україні важливо нагадувати, що через Індію намагалися обходити санкції, які застосовані до Росії. І робити все можливе для зміни позиції, приміром, по закупівлях в Росії значної частини нафти зі знижкою, яку потім Індія продає як дизель і бензин… Від того, як індуси будуть на це реагувати, теж багато що залежить,

– наголошує Павло Клімкін, колишній глава МЗС України.

Також Моді анонсує переговори щодо миру в Україні, проте для країн Глобального півдня, серед яких й Індія, бажання бути миротворцем притаманне. Питання тільки в тому, який план та які умови хоче пропонувати Нью-Делі, та чи можуть вони бути прийнятними для України.