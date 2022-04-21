Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва
21 квітня 2022 , 10:18Читать новость на русском
Джерело:Педро Санчес у твітері
Столицю України відвідує все більше іноземних гостей. Цього разу Київ приймає прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
Іспанський політик прибув до Києва потягом. Його зустріла українська делегація на вокзалі.
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Україна має підтримку, солідарність і відданість Іспанії,
– заявив Санчес.
Педро Санчес у Києві: дивіться відео
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