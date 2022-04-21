Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва

21 квітня 2022 , 10:18
Читать новость на русском

Джерело:

Педро Санчес у твітері

Столицю України відвідує все більше іноземних гостей. Цього разу Київ приймає прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Іспанський політик прибув до Києва потягом. Його зустріла українська делегація на вокзалі.

До теми Історія не забуде воєнних злочинів, які тут були скоєні, – Шарль Мішель у Бородянці

Україна має підтримку, солідарність і відданість Іспанії,
– заявив Санчес.

Педро Санчес у Києві: дивіться відео

Вас може зацікавити, що президент казав у зверненні до парламенту Іспанії: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик