Представлятиме президентка: прем'єр підтвердив участь Словаччини у Кримській платформі

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер підтвердив участь країни в саміті Кримської платформи. Він запевнив, що країну представлятиме президентка Зузана Чапутова.

Коментуючи питання "Північного потоку-2" Геґер пояснив, що Словаччина зацікавлена зберегти транзит газу через Україну.

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Словаччина візьме участь в Кримській платформі

Так, Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи. Нас буде представляти президентка Чапутова. Найвищий рівень нашого представництва дає відповідь на ваше запитання,

– прокоментував Едуард Геґер.

Він також запевнив, що економічне співробітництво України та Словаччини не відповідає потенціалу. Прем'єр сказав, що треба більше працювати.

"Існує потреба в належній підготовці до Спільної комісії з економічного, промислового та наукового співробітництва та двостороннього бізнес-форуму, що відбудуться восени 2021 року", – заявив Герега.

Також він додав, що дружнє та прозоре бізнес середовище – це основа для більшої кількості словацьких (іноземних) інвестицій в Україну.

Прем'єр прокоментував "Північний потік-2"

Геґер розповів, що питання будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" "вирішувати не Словаччині".

Словаччина завжди була надійною транзитною країною для російського газу на Захід через Україну. І ми, безумовно, зацікавлені у збереженні цього транзиту газу через Україну. Ми віримо, що транзитний контракт між Росією та Україною буде виконуватися надалі,

– пояснив прем'єр.