Прем'єр-міністр Польщі Моравецький прибув до Києва та вшанував пам'ять жертв Голодомору

26 листопада в Україні згадують жертв голодоморів. Пам'ятна дата щороку припадає на четверту суботу останнього місяця осені.

У суботу, 26 листопада, до України з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору.

До теми День пам'яті жертв голодоморів: 90-та річниця трагедії українського народу

Що відомо про візит Моравецького

Моравецький поклав квіти до пам'ятного знаку на Михайлівській площі, присвяченого цій трагедії. Відповідні фото оприлюднила канцелярія польського прем'єра.

Премʼєр-міністр Матеуш Моравецький у Києві поклав символічний букет до памʼятника жертвам Великого голоду. Великий голод був в Україні в 1932-33 роках і є результатом злочинної політики Радянського Союзу,

– йдеться у повідомленні.

Голова польського уряду також ознайомився з виставкою розбитої ЗСУ ворожої техніки.



Прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва / Фото з канцелярії прем'єра



Польський прем'єр ознайомився з виставкою розбитої ворожої техніки / Фото з канцелярії прем'єра



​Моравецький поклав квіти до пам'ятного знаку / Фото з канцелярії прем'єра

Посол США Бріджит Брінк також вшанувала пам'ять жертв Голодомору.

Звернення Бріджит Брінк: дивіться відео

Візит прем'єр-міністра Литви

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні повідомив, що до нашої країни також завітала прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

За словами Шмигаля, разом з Шимоніте та Моравецьким у форматі Люблінського трикутника обговорили актуальні питання та виклики, а також підписали спільну заяву, в якій узгодили низку позицій:

підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі.

наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України.

підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство.



До України також завітала Інґріда Шимоніте / Фото з телеграм-каналу Шмигаля

До України прибув прем'єр-міністр Бельгії

Також 26 листопада до України прибув прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн,

– зазначив глава держави.

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